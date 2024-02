"Frühling" gehört schon seit Jahren zu Stärksten, was das ZDF auf seinem "Herzkino"-Sendeplatz am Sonntagabend zu bieten hat. Das stellte die von Natalie Scharf geschriebene Reihe mit Simone Thomalla in der Hauptrolle nun wieder besonders unter Beweis: 6,25 Millionen Personen sahen die Folge "Wenn die Zeit stehen bleibt" bei der linearen Ausstrahlung am Sonntagabend, das war der höchste Wert seit Januar 2022. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 20,5 Prozent, auch bei den 14- bis 49-Jährigen schlug man sich mit 9,0 Prozent Marktanteil sehr ordentlich.

Für den Tagessieg reichte es aber nicht, der ging wie üblich an den "Tatort" im Ersten. Die letzte Folge mit Rick Okon war allerdings zugleich auch der reichweitenschwächste Dortmunder "Tatort" seit dessen Einstieg 2018. So schalteten diesmal 7,97 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Das war trotzdem mehr als jeder Vierte, der am Sonntagabend vor dem Fernseher saß, der Marktanteil belief sich auf 26,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 22,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Da Caren Miosga auch in dieser Woche pausierte, lief im Anschluss mit "Brokenwood - Mord in Neuseeland" direkt noch ein Krimi, der allerdings ungleich schwächer war als der vorausgehende "Tatort". 2,59 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wurden hier noch gezählt, der Marktanteil wurde auf 12,7 Prozent beim Gesamtpublikum mehr als halbiert. Auch im ZDF stand am späteren Abend ein Krimi auf dem Programm, "Annika - Mord an Schottlands Küste" erreichte dort 2,13 Millionen Krimi-Fans, was 11,0 Prozent Marktanteil entsprach.

Zu diesem Zeitpunkt kehrte bei ZDFneo auch "MaiThink X" auf den Bildschirm zurück - vor recht überschaubarer Kulisse. Im Schnitt 0,21 Millionen zusehende Personen weist die AGF hier für die Sendung im Schnitt aus, was 1,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach, bei den 14- bis 49-Jährigen waren es 1,4 Prozent. Die Wiederholung eine Stunde später sahen dann noch 110.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Nicht eingerechnet sind hier wie üblich die Abrufe über die ZDF-Mediathek.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;