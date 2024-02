In Woche drei hat das von Roland Trettl präsentierte "First Dates Hotel" bei Vox einen spürbaren Sprung nach oben gemacht. 1,06 Millionen Menschen sahen sich die neueste Ausgabe der Kuppelsendung an. Das war die höchste Reichweite der laufenden Staffel, die beiden Folgen zuvor lagen jeweils unter der 1-Million-Marke und stellten neue Reichweiten-Tiefs auf. Nun also eine Verbesserung - auch beim jungen Publikum.

500.000 Zuschauerinnen und Zuschauer von "First Dates Hotel" waren nämlich zwischen 14 und 49 Jahren alt. Das führte in dieser Altersklasse zu sehr guten 9,2 Prozent. Die ersten beiden Ausgaben der Staffel lagen noch bei 7,6 und 8,1 Prozent (alles vorläufig gewichtete Daten für die bessere Vergleichbarkeit). Das reguläre "First Dates" erreichte am Vorabend derweil ebenfalls ziemlich gute 8,6 Prozent, das "Perfekte Dinner" kam danach auf 8,8 Prozent. "Zwischen Tüll und Tränen" lag sogar bei 10,6 Prozent.

Es war angesichts von 6,9 Prozent Tagesmarktanteil ein guter Tag für Vox. In der Primetime musste man sich nur dem großen Bruder geschlagen geben: "Wer wird Millionär?" erreichte bei RTL 700.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer, das entsprach noch deutlich besseren 14,4 Prozent. Insgesamt spielte Günther Jauch mit 3,55 Millionen Zuschauenden ohnehin in einer eigenen Liga. "Spiegel TV" hielt sich am späten Abend angesichts von 10,4 Prozent noch knapp im zweistelligen Bereich.

Weiterhin überhaupt nicht rund läuft es am Montagabend für Sat.1, wenngleich "The Biggest Loser" in dieser Woche immerhin 4,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe erzielte. Damit lag man über den desaströsen 3,4 Prozent der vergangenen beiden Wochen, zufrieden sein kann man mit dem Ergebnis aber natürlich nicht. Das Interesse an der Abspeckshow blieb mit insgesamt 870.000 Zuschauerinnen und Zuschauern weiterhin ziemlich niedrig. Die Wiederholung von "Halbpension mit Schmitz XXL" fiel später noch auf 3,2 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;