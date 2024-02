Im vergangenen Jahr ist "Hart aber fair" mit Louis Klamroth gleich mehrfach unter die Marke von zwei Millionen linearen Zuschauerinnen und Zuschauern gefallen. Unter Frank Plasberg blieben solche Ausrutscher eher die Ausnahme. Das völlig überarbeitete Sendungskonzept brachte Louis Klamroth in den ersten beiden Ausgaben des neuen Jahres Reichweiten von teils deutlich mehr als zwei Millionen. Nun ist "Hart aber fair" aber unter diese Marke gerutscht.

Nur 1,85 Millionen Menschen sahen sich am Montagabend die Ausgabe an, in der Klamroth unter anderem mit Martin Kind, Kevin Kühnert und Markus Babbel über den Fußball und den möglichen Einstieg von Investoren sprach. Der Marktanteil lag bei schwachen 7,3 Prozent. Wenn überhaupt, hat der Talk ein eher jüngeres Publikum angesprochen: 410.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sorgten hier für immerhin 7,6 Prozent.

Am vermeintlich schwachen Vorlauf hat das insgesamt durchwachsene Abschneiden von "Hart aber fair" jedenfalls nicht gelegen: Die Dokumentation "Kaktus Hotel" erreichte zwar auch nur eine Reichweite in Höhe von 2,10 Millionen - viel besser läuft es auf diesem Sendeplatz sonst aber auch nicht. Und "Hart aber fair" hat in der Vergangenheit auch unter Louis Klamroth mehrfach unter Beweis gestellt, dass es in der Lage ist, die Reichweiten des Vorprogramms zu steigern. Ein Kunststück, das in dieser Woche nicht gelungen ist. Die Doku zur besten Sendezeit erreichte 7,8 Prozent Marktanteil.

Den ungefährdeten Tagessieg fuhr derweil das ZDF ein: Mit einem neuen "Spreewaldkrimi" unterhielt man ab 20:15 durchschnittlich 6 Millionen Menschen, das entsprach starken 22,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Beim jungen Publikum blieb der Streifen aber noch hinter "Hart aber fair" hängen, hier reichten 380.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 nur zu 6,9 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;