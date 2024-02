Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 8,2 Prozent in der klassischen Zielgruppe erwischte Vox am Dienstag ein äußerst starkes Ergebnis und lag nur 0,3 Prozentpunkte hinter RTL. Das ist natürlich auch auf die Schwäche von RTL zurückzuführen, das sich in der Primetime mit einer neuen Ausgabe des Duisburg-Krimis "Die Neue und der Bulle" sehr schwer tat (DWDL.de berichtete). Aber auch sonst war weit und breit kein Programm zu sehen, das die jungen Zuschauerinnen und Zuschauer in Massen unterhielt - und davon profitierte Vox.

"Hot oder Schrott" erreichte zur besten Sendezeit 9,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Zuletzt lief es für das Format um 20:15 Uhr im Juli 2021 besser, damals zeigte Vox aber auch ein Promi-Special. 970.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren an diesem Dienstagabend mit dabei, 440.000 davon kamen aus der klassischen Zielgruppe. Beim jungen Publikum war Vox damit der erfolgreichste Privatsender. Eine weitere Ausgabe der "Allestester" steigerte sich später übrigens noch auf 9,9 Prozent.

ProSieben kann derweil recht zufrieden sein mit dem Abschneiden seiner Schnipselshow "Darüber staunt die Welt". Die Ausgabe, in der man sich den "ultimativen Knalltüten" widmete, erreichte immerhin 680.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 7,5 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Die Clipshow hat nun aber erst einmal ausgedient, in der kommenden Woche startet am Dienstag zur besten Sendezeit das neue "Wer isses?".

Für Klaas Heufer-Umlauf kann ein Wechsel des Vorprogramms nur gut sein. Auch in dieser Woche sah es für sein "Late Night Berlin" mal wieder ganz schlecht aus. Nur 210.000 Menschen sahen sich die Sendung an, 120.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil beim jungen Publikum betrug 4,4 Prozent. Das waren zwar mehr als die 3,5 Prozent in der vergangenen Woche, dennoch kann das nicht darüber hinwegtäuschen, dass "Late Night Berlin" nach wie vor nicht in der Lage dazu ist, eigenständig das Publikum zum Einschalten zu bringen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;