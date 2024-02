Fast 30 Folgen seiner neuen Vorabendserie "Das Küstenrevier" hat Sat.1 mittlerweile schon gezeigt, aus Sicht der linearen TV-Quoten ist die Produktion aus dem Hause Pyjama Pictures aber kein Erfolg. Am Dienstag setzte es nun den nächsten Tiefstwert: Die Reichweite fiel auf 440.000, weniger Menschen sahen die Serie zuvor überhaupt noch nie. Im Schnitt kommt das "Küstenrevier" aktuell auf rund 630.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag am Dienstag bei schwachen 3,1 Prozent.

Damit waren die schlechten Nachrichten für Sat.1 aber noch nicht vorbei: Die kanadische Krimiserie "Three Pines - Ein Fall für Inspector Gamache" hat im Vergleich zum Auftakt in der Vorwoche noch verloren. Zwar blieb die Reichweite mit 850.000 halbwegs stabil, der Marktanteil in der Zielgruppe sank allerdings von 5,0 auf 4,1 Prozent. Zwei Wiederholungen von "FBI: Special Crime Unit" lagen später bei nur noch 3,1 und 2,5 Prozent.

Es gibt sie aber, die guten Nachrichten für Sat.1: Neben dem "Frühstücksfernsehen" (16,8 Prozent) erzielte auch das "Auf Streife"-Franchise in der Daytime gute Quoten. Zwischen 12 und 16 Uhr erreichten "Auf Streife" und "Auf Streife: Die Spezialisten" durchweg mehr als 10 Prozent Marktanteil, in der Spitze wurden für eine Folge 13,1 Prozent gemessen. Danach ging es aber schnell bergab: "Unser Leben, unser Geld" erreichte nur noch 5,2 Prozent und die "Urlaubs-Docs" fielen auf teilweise 2,1 Prozent.

Von Problemen am Vorabend kann derweil auch RTLzwei ein Lied singen: "Köln 50667" dümpelt seinem Ende entgegen und verzeichnete am Dienstag 2,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. "Berlin - Tag & Nacht" konnte diesen Wert im Anschluss immerhin auf 4,2 Prozent verdoppeln. In der Primetime lief es mit "Hartz und herzlich" recht gut 610.000 Menschen schalteten ein und bescherten dem Sender so 5,4 Prozent. "Mensch Retter" lag danach bei 5,6 Prozent.

