6,59 Millionen Menschen haben am Mittwochabend zur besten Sendezeit einen neuen "Die Toten von Salzburg"-Krimi im ZDF gesehen, die Mainzer sicherten sich damit natürlich den ungefährdeten Tagessieg. Mit 25,7 Prozent Marktanteil lag der Streifen meilenweit über dem ohnehin schon hohen Senderschnitt. Das Erste kam dagegen überhaupt nicht an: Mit dem alten Liebesdrama "Jedes Jahr im Juni" verzeichnete man lediglich eine Reichweite in Höhe von 2,42 Millionen sowie einen Marktanteil von 9,4 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen lagen die beiden Filme mit 6,8 und 6,4 Prozent in etwa gleichauf.

Für Das Erste ging es im Anschluss an den Film noch weiter bergab: "Plusminus" erreichte nur 1,79 Millionen Menschen, was schwachen 8,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Und auch die "Tagesthemen" blieben später noch im einstelligen Bereich hängen, 1,75 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten hier für 9,8 Prozent.

Es war Sandra Maischberger, die den Marktanteil mit ihrer Talkshow über den Senderschnitt hievte. Durchschnittlich 1,56 Millionen Menschen sahen sich die Diskussionssendung bis kurz nach Mitternacht an, damit waren für den Sender gute 12,9 Prozent drin. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte "Maischberger" mit 9,7 Prozent den Höchstwert des Abends.

Beim ZDF sah es dagegen fast durchweg gut aus: Das "heute journal" kam mit seinen 4,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern noch auf starke 19,5 Prozent Marktanteil und auch das "Auslandsjournal"-Spezial zu zwei Jahren Ukraine-Krieg erreichte noch 13,2 Prozent. Das "Sportstudio" mit den Champions-League-Highlights kam dann nur noch auf 11,5 Prozent, aber dafür steigerte sich "Markus Lanz" wieder auf 16,1 Prozent. Und lag das ZDF bis zu diesem Zeitpunkt beim jungen Publikum bei durchweg einstelligen Werten, so steigerte der Talk den Marktanteil schließlich auf sehr gute 13,0 Prozent. Sonderlich attraktiv war der Sendeplatz aber nicht: Der Lanz-Talk begann erst um Mitternacht.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;