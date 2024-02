am 23.02.2024 - 09:01 Uhr

ARD und ZDF haben auch in dieser Woche am Donnerstagabend wieder starke Quoten eingefahren. Während der "Flensburg-Krimi" im Ersten von 5,55 Millionen Menschen gesehen wurde und einen Marktanteil von 20,9 Prozent beim Gesamtpublikum verzeichnete, erreichte "Der Bergdoktor" mit 5,85 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sogar 22,0 Prozent Marktanteil. Damit verzeichnete die ZDF-Serie mit Hans Sigl neue Staffel-Bestwerte. Zudem war der "Bergdoktor" mit einem Marktanteil von 8,8 Prozent auch bei den 14- bis 49-Jährigen gut unterwegs.

"Der Flensburg-Krimi" kam hier übrigens nur auf 6,1 Prozent, war damit aber ungleich stärker als das Politmagazin "Kontraste", das im Anschluss auf 3,2 Prozent beim jungen Publikum zurückfiel. Ab 22:53 Uhr sorgte "extra 3" dagegen noch einmal für einen kräftigen Aufschwung: Auf starke 12,3 Prozent Marktanteil steigerte sich die Satireshow mit Christian Ehring bei den 14- bis 49-Jährigen. Zudem war die Show auch insgesamt mit 1,75 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 12,8 Prozent Marktanteil ein schöner Erfolg. "Reschke Fernsehen" konnte dagegen nicht an den Höheflug der Vorwoche anknüpfen und lag diesmal bei 850.000 Personen, die 8,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprachen. Bei den Jüngeren waren diesmal nur 6,6 Prozent drin - nach fast zwölf Prozent vor einer Woche.

Dafür schaffte das ZDF zu später Stunde dank "Markus Lanz" noch einmal einen zweistelligen Wert bei den 14- bis 49-Jährigen: Der Talk überzeugte mit 10,3 Prozent Marktanteil und beflügelte auch das "heute-journal Update", das ab 0:37 Uhr sogar auf 11,2 Prozent kam. Insgesamt erreichte Lanz im Schnitt 1,55 Millionen Menschen, die einem Marktanteil von 16,4 Prozent entsprachen. "Maybrit Illner" kam zuvor auf 2,05 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, tat sich beim jungen Publikum mit 4,0 Prozent aber ungleich schwerer als ihr Talk-Kollege im Anschluss.

Tolle Quoten-Erfolge feierte das ZDF derweil einmal mehr am Nachmittag, allen voran mit den "Rosenheim-Cops", die ab 16:12 Uhr bereits von 2,94 Millionen Menschen gesehen wurden und für herausragende 25,9 Prozent Marktanteil sorgten. Ebenfalls beachtlich: Bei den 14- bis 49-Jährigen setzte sich die Krimiserie mit 12,6 Prozent Marktanteil ebenfalls an die Spitze, ehe die "heute"-Nachrichten danach sogar 13,0 Prozent verbuchten. Aber auch "Bares für Rares" und "heute - in Europa" lagen im Vorfeld mit Werten von 10,9 und 11,7 Prozent beim jungen Publikum deutlich über den ZDF-Normalwerten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;