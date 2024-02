Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen hat am Freitagabend in der Nations League mit 2:1 gegen Frankreich verloren. Damit hat das Team von Trainer Horst Hrubesch vorerst die Olympia-Qualifikation verpasst, eine weitere Chance gibt es am kommenden Mittwoch im Spiel gegen die Niederlande. Das Spiel gegen Frankreich war am Abend live im Ersten zu sehen - und 3,19 Millionen Menschen saßen vor den TV-Bildschirmen, das entsprach 13,1 Prozent Marktanteil.

Beim jungen Publikum brachte es die Übertragung auf einen knapp zweistelligen Wert: 10,5 Prozent Marktanteil erzielte Das Erste bei den 14- bis 49-Jährigen. Das alles sind gute, aber keinesfalls überragende Werte. Das Erste selbst erzielte unter anderem mit der "Tagesschau" (3,80 Mio.) und "Wer weiß denn sowas?" (3,53 Mio.) höhere Reichweiten.

Darüber hinaus musste sich Das Erste in der Primetime nicht nur hinter RTL und "Let’s Dance" einsortieren, sondern auch hinter dem einmal mehr sehr erfolgreichen ZDF-Line-Up. "Der Staatsanwalt" versammelte zur besten Sendezeit 6,24 Millionen Menschen vor den TV-Geräten, das entsprach überragenden 23,8 Prozent Marktanteil. Keine andere Sendung war am Freitag erfolgreicher. "SOKO Leipzig" erzielte im Anschluss noch 4,80 Millionen und 18,5 Prozent.

Später am Abend drehte das ZDF wie gewohnt dann auch beim jungen Publikum mächtig auf: Die "heute show" erreichte 14,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt führten 3,51 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu 16,5 Prozent. Das "ZDF Magazin Royale" wollten danach noch 1,79 Millionen Menschen sehen. Während das insgesamt nur zu 10,3 Prozent reichte, waren bei den Jüngeren sehr gute 13,0 Prozent drin.

Und noch ein kurzer Blick auf den MDR, das am Freitag nicht nur das erfolgreichste Dritte Programm war, sondern bundesweit auch der sechststärkste Sender (u.a. noch vor ProSieben). In der Primetime verfolgten 1,09 Millionen Menschen den "Semperopernball" beim Sender, der Marktanteil lag bei hervorragenden 4,3 Prozent. Später kam das Konzert von Giovanni Zarrella im Rahmen des Balls noch auf 610.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 4,1 Prozent. Im Sendegebiet des MDR wurden sogar 18,4 und 14,6 Prozent gemessen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;