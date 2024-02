Mit der "Giovanni Zarrella Show" von Bavaria Entertainment hat das ZDF 2021 aus dem Stand heraus eine neue, große Musik-Schlagershow etabliert. Zuletzt wurde diese von zwischen drei und dreieinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen. Nun feierte das ZDF in einer etwas abgewandelten Ausgabe der Show-Reihe das 50. Bühnenjubiläum von Roland Kaiser - und hatte damit großen Erfolg.

4,41 Millionen Menschen sahen sich zur besten Sendezeit "Giovanni Zarrella präsentiert: 50 Jahre Roland Kaiser" an, der Marktanteil lag bei sehr guten 18,7 Prozent. Damit lief es für die Kaiser-Sause deutlich besser als für die regulären Zarrella-Shows beim Sender. Und auch beim jungen Publikum schnitt die Show am Samstagabend gut ab: Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden exakt 10 Prozent Marktanteil gemessen. 500.000 Menschen sahen unter anderem diverse Auftritte von Roland Kaiser und dazu noch andere Künstlerinnen und Künstler, die Hits des Musikers performten.

Auch wenn das ZDF damit gute Werte in der Primetime eingefahren hat: Am Ersten kam man nicht vorbei. Dort war zur gleichen Zeit der Thriller "Zielfahnder - Polarjagd" zu sehen, der es sogar auf 5,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer brachte. Damit landete Das Erste am Samstag in der Primetime bei starken 21,6 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen musste sich der Film zwar hinter Zarrella einsortieren, mit 9,1 Prozent lief es aber trotzdem gut.

Am Ende erreichte Das Erste einen Tagesmarktanteil in Höhe von 14,4 Prozent und setzte sich damit knapp vor das ZDF (14,1 Prozent). Das lag nicht nur an der Primetime, denn auch tagsüber wusste der Sender oft zu überzeugen. Dank etlicher Wintersport-Übertragungen hielt man sich durchweg im zweistelligen Bereich, in der Spitze waren mit den Skifliegern 18,5 Prozent drin. Die "Sportschau" am Abend mit den Bundesliga-Spielen kam sogar auf 19,2 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;