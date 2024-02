Am Montag ist im ZDF mal wieder ein ungewöhnlicher Film von Ferdinand von Schirach zu sehen gewesen. In "Sie sagt. Er sagt." wird vor Gericht ein angeblicher Vergewaltigungsfall verhandelt - das Publikum wurde dabei am Ende mit dem Ergebnis der Verhandlung alleine gelassen, es gab keine Auflösung, kein Urteil (Hier geht’s zur DWDL.de-Kritik). Das Publikum war trotzdem in Massen mit dabei.

4,59 Millionen Menschen sahen sich den Film zu besten Sendezeit an, kein anderer Sender erreichte nach 20:15 Uhr eine höhere Reichweite. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei starken 17,4 Prozent. Beim jungen Publikum lief es ordentlich, das ZDF fuhr mit dem Streifen bei den 14- bis 49-Jährigen im Schnitt 8,6 Prozent Marktanteil ein. Damit musste man sich in der Primetime nur RTL und "Wer wird Millionär?" geschlagen geben. Normalerweise läuft es für das ZDF mit Krimis auf diesem Sendeplatz noch besser, "Sie sagt. Er sagt." war aber ein spürbar anderer Film - insofern sind diese erreichten Werte ebenfalls ein schöner Erfolg für den Sender.

Ab 22 Uhr zeigte das ZDF schließlich noch eine Doku zum Film, die noch von 3,19 Millionen Menschen gesehen wurde und es so auf 14,4 Prozent Marktanteil brachte. Beim jungen Publikum ging der Marktanteil allerdings auf schlechte 5,1 Prozent zurück. Geschadet hat die ungewohnte Programmierung in jedem Fall dem "heute journal", das erst um 22:30 Uhr startete und das mit 1,80 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern so schlecht lief wie noch nie in diesem Jahr, der Marktanteil lag bei nur 10 Prozent.

In der Primetime lag das ZDF mit dem Schirach-Film jedenfalls deutlich vor dem Ersten, wo eine Dokumentation von und mit Felix Neureuther zu sehen war. Darin ging es um die kommenden Olympischen Winterspiele in den Alpen - und was das mit der Region macht. Das wollten aber nur 2,51 Millionen Menschen sehen, "Hart aber fair" brachte es später noch auf 2,31 Millionen. Mit 9,3 und 9,0 Prozent Marktanteil blieben beide Sendungen im einstelligen Bereich hängen.

Doch noch einmal kurz zurück zum ZDF, oder besser gesagt: zur ZDF-Familie. Denn nicht nur das Hauptprogramm wusste am Montagabend zu überzeugen. Bei ZDFneo sahen 2,32 bzw. 1,92 Millionen Menschen jeweils eine Ausgabe von "Inspector Barnaby", das hatte starke 8,7 und 10,1 Prozent Marktanteil zur Folge. Dieser Vorlauf bescherte einer Wiederholung von "Maithink X" am späten Abend noch 570.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die Folge erreichte damit eine höhere Reichweite als bei der Erstausstrahlung am Sonntag. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum betrug satte 5,4 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;