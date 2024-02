Gleich mehrere große Veränderungen hat es in diesem Jahr beim Sat.1-Abspeckformat "The Biggest Loser" gegeben. Zum einen hat das Format nun wieder seinen ursprünglichen Namen, am Konzept hat man geschraubt und dazu läuft die Sendung nun nicht mehr am Vorabend, sondern in der Primetime. Geholfen hat das alles nicht, im Gegenteil: Schon seit Wochen dümpeln die Quoten auf einem sehr unbefriedigenden Niveau umher - die aktuelle Staffel wird die schwächste aller Zeiten sein.

In dieser Woche reichte es erneut nur zu 280.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sowie 5,4 Prozent Marktanteil in dieser Altersklasse. Damit lag "The Biggest Loser" einmal mehr weit unter dem ohnehin schon niedrigen Sat.1-Schnitt. Und es sagt schon viel über die Performance der Show aus, wenn man dazu schreiben muss: Diese 5,4 Prozent sind der höchste Wert der laufenden Staffel. Insgesamt schalteten am Montag nur 920.000 Menschen ein. In der kommenden Woche verbannt Sat.1 das Format wegen "Big Brother" in den späten Abend, eine Woche später steht das Finale an.

Marktanteils-Trend: The Biggest Loser - Leben leicht gemacht

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Deutlich besser präsentierte sich am Montag zur besten Sendezeit Vox, das mit "First Dates Hotel" 990.000 Menschen zum Einschalten bewegen konnte, 460.000 davon kamen aus der klassischen Zielgruppe. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 8,5 Prozent. Noch besser lief es für "Wer wird Millionär?", das beim jungen Publikum sogar den Primetime-Sieg holte und es auf 12,4 Prozent brachte. Insgesamt quizzten 3,28 Millionen Menschen mit Günther Jauch.

Stabilisiert haben sich mittlerweile auch die "Geissens". Nach einem wackeligen Staffelstart im Januar sah es jetzt mit 6,3 und 6,5 Prozent Marktanteil für die beiden gezeigten Ausgaben gut aus. Und auch eine alte Folge von "Davina & Shania - We Love Monaco" lag später noch bei 5,9 Prozent. Familie Geiss hatte damit großen Anteil am Tagesmarktanteil von RTLzwei, der bei guten 5,1 Prozent lag - dennoch war man damit Schlusslicht unter den acht großen Vollprogrammen.

