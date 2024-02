Das Auf und Ab bei den RTL-Krimis geht weiter: Das am Dienstagabend gestartete "Behringer und die Toten - Ein Bamberg-Krimi" erwischte nun einen sehr guten Start. 3,24 Millionen Menschen sahen sich den Film, in dem Antoine Monot jr. die titelgebende Hauptrolle spielt, zur besten Sendezeit an, beim Gesamtpublikum führte das zu hervorragenden 13,1 Prozent Marktanteil.

Etwas weniger waren es bei den 14- bis 49-Jährigen, hier musste sich RTL mit 9,0 Prozent zufrieden geben. In Köln blickt man inzwischen aber ja vorwiegend auf die 14- bis 59-Jährigen - und das gilt insbesondere für die Krimis, die traditionell ein eher älteres Publikum ansprechen. Hier holte "Behringer und die Toten" sehr gute 11,9 Prozent Marktanteil. Damit lief es für den Bamberg-Krimi deutlich besser als für den aus Duisburg, der vor zwei Wochen mit 2,79 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gestartet war und in Woche zwei noch an Zugkraft verlor.

RTL überzeugte am Dienstag aber längst nicht nur in der Primetime, sondern auch tagsüber. "Punkt 12" etwa erreichte in der klassischen Zielgruppe 17,4 Prozent Marktanteil und auch die Gerichtsshows erwiesen sich danach als Bank. Barbara Salesch und Ulrich Wetzel hielten sich bei 12,7 und 11,7 Prozent, "Verklag mich doch" kam sogar auf 13,6 Prozent. Letzteres Format feierte damit den bislang höchsten Wert des Jahres. Einen Bestwert für 2024 erzielte auch "Unter Uns", die Daily kletterte auf 12,3 Prozent. Alle genannten Formate überzeugten auch bei den 14- bis 59-Jährigen und lagen hier teils deutlich über dem Schnitt von RTL.

Davon konnte Sat.1 nur träumen: Ähnlich wie RTL setzte man in der Primetime auf Fiction, das kanadische "Three Pines - Ein Fall für Inspector Gamache" konnte dabei aber einmal mehr nicht überzeugen und fiel sogar noch auf neue Tiefstwerte. In der klassischen Zielgruppe verbuchte die Serie völlig desolate 2,8 Prozent Marktanteil, 840.000 Menschen sahen zu. Am Vorabend lag "Das Küstenrevier" mit 2,7 Prozent auf einem ähnlichen Niveau. Damit lag Sat.1 bei einem Tagesmarktanteil in Höhe von nur 4,9 Prozent und teilte sich den letzten Platz unter den acht großen Vollprogrammen mit RTLzwei.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;