Vor zwei Wochen ist die neue Serie "Die Notärztin" ganz stark im Ersten gestartet. 4,66 Millionen Menschen sahen damals zu, der Marktanteil lag bei 18 Prozent. Doch schon in Woche zwei gingen viele Zuschauerinnen und Zuschauer verloren - und dieser Abwärtstrend setzte sich in der dritten Woche nahtlos fort. Nur noch 3,43 Millionen Menschen sahen sich die neuste Folge an. Seit dem Start kamen der Produktion aus dem Hause Polyphon nun also schon mehr als eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer abhanden. Das ist eher keine Visitenkarte für eine Fortsetzung. Der Marktanteil lag in dieser Woche bei 13,3 Prozent.

Beim jungen Publikum fiel "Die Notärztin" erstmals in den einstelligen Bereich - und das deutlich. Nachdem die ersten beiden Folgen noch ziemlich gute 11,2 und 10,8 Prozent holten, wurden jetzt nur noch 7,0 Prozent gemessen. "In aller Freundschaft" steigerte sich im Anschluss auf 8,1 Prozent und hatte auch insgesamt angesichts von 4,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern die höhere Reichweite.

"Die Notärztin" lag derweil auf einem Niveau mit "Wer weiß denn sowas?", das am Vorabend auf 3,36 Millionen Zuschauende kam. Weil die Konkurrenz zu dieser Zeit aber längst nicht so groß ist, reichte das zu starken 19,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. "WaPo Berlin" erreichte im Anschluss immerhin noch 11,4 Prozent bei 2,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern.

Das ZDF erreichte in der Primetime mit einer völlig anderen Programmfarbe gute Werte. Die Doku "Putins Krieger - Russische Überläufer packen aus" sahen sich ab 20:15 Uhr im Schnitt 3,11 Millionen Menschen an, das entsprach 12,1 Prozent Marktanteil. "Frontal" lag später noch bei 2,69 Millionen und 10,7 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es für die beiden Produktionen mit 8,3 und 9,0 Prozent recht gut. Das "heute journal" steigerte sich später sogar noch auf 11,3 Prozent und kam insgesamt auf 16,2 Prozent.

Das reichweitenstärkste Programm der Mainzer lief aber am Vorabend. Und wie so oft an Dienstagen waren es auch dieses Mal die "Rosenheim-Cops", die von 4,28 Millionen Menschen gesehen wurden. Nur die "Tagesschau" erreichte am Dienstag eine höhere Reichweite, mit 17,8 Prozent erzielte die Krimikomödie einen Top-Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;