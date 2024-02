Die Fußball-Nationalmannschaft der Frauen hat es geschafft und durch den Sieg gegen die Niederlande am Mittwochabend ihr Olympia-Ticket gelöst. Mit dem Nations-League-Spiel erreichte das ZDF ab 20:45 Uhr im Schnitt 5,60 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, keine andere Sendung kam am Mittwoch auf eine höhere Reichweite. Der Marktanteil lag bei starken 23,1 Prozent. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen bedeuteten 1,00 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer den Tagessieg, 18,9 Prozent sind auch hier ein sehr gutes Ergebnis.

Später hielt "Markus Lanz" die Quoten beim jungen Publikum ebenfalls noch im zweistelligen Bereich, für die Talkshow ging es auf 10,7 Prozent hinab. Insgesamt sorgten 1,76 Millionen Menschen für einen Gesamtmarktanteil in Höhe von 15,6 Prozent. Und weil man auch in der Daytime richtig stark unterwegs war ("Bares für Rares" lag beim jungen Publikum bei 14,3 Prozent), waren die Mainzer am Mittwoch mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 10,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen nicht zu schlagen. Insgesamt spielte man mit 16,8 Prozent ohnehin in einer eigenen Liga.

Im Bayerischen Rundfunk (BR) sorgte derweil das Politikerderblecken "Auf dem Nockherberg" für herausragende Quoten. 2,61 Millionen Menschen sahen sich die Übertragung ab 19 Uhr an, das waren deutlich mehr als im vergangenen Jahr, als die Reichweite unter die 2-Millionen-Marke gesunken war. Damit lag der BR auf einem Niveau mit dem Ersten, das in der Primetime 2,62 Millionen Menschen mit dem Film "2 Freunde" unterhielt.

Der BR kam mit seinem Derblecken bundesweit auf starke 10,6 Prozent Marktanteil und auch bei den 14- bis 49-Jährigen standen sehr gute 7,0 Prozent auf dem Konto des Senders. Noch deutlich besser lief es aber naturgemäß im Sendegebiet des BR, da wurden sogar 43,2 Prozent gemessen. Das anschließende "Sauber derbleckt" brachte es noch auf 20,7 Prozent. Insgesamt war es also ein sehr erfolgreicher Abend für den BR, der mit einem bundesweiten Tagesmarktanteil in Höhe von 5,3 Prozent der viertstärkste Sender war, nur das ZDF, Das Erste und RTL waren noch erfolgreicher.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;