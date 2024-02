Schon zuletzt hat der Trend für die RTL-Sendung "Die Bachelors" nach unten gezeigt. In den zurückliegenden zwei Wochen lag das Format bereits knapp unter der Marke von 10 Prozent Marktanteil, nun setzte es mit 7,7 Prozent einen weiteren, deutlichen Tiefstwert. Nur noch 420.000 Menschen aus der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen sahen zu. Und auch insgesamt waren nur noch 1,06 Millionen mit dabei - so wenige wie bislang noch nie.

Zu schaffen gemacht hat RTL wohl auch die starke Fußball-Übertragung im ZDF, die beim jungen Publikum an der 20-Prozent-Marke kratzte (DWDL.de berichtete). Immerhin: Nachdem "RTL Direkt" zwischenzeitlich noch auf 6,5 Prozent gefallen war, steigerte sich "Stern TV" wieder auf 11,7 Prozent. 880.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verzeichnete Steffen Hallaschka ab 22:35 Uhr.

Probleme hatte derweil auch ProSieben - allerdings nicht um 20:15 Uhr. Da erreichte "TV Total" trotz der Fußball-Konkurrenz starke 14,2 Prozent Marktanteil, 1,42 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich die neueste Ausgabe an. Vielmehr war es das nachfolgende Programm, das dem Sender die Sorgenfalten in die Stirn treiben dürfte. Nachdem "Rent a Comedian" in der Vorwoche noch auf 8,9 Prozent Marktanteil kam, waren es jetzt nur noch 6,6 Prozent. 570.000 Menschen sahen sich unter anderem an, wie sich Oliver Pocher und Heino auf dem Wiener Opernball schlugen. Mit der Wiederholung von "Wer isses?" waren am späten Abend schließlich nur noch 3,0 Prozent drin.

Die höchste Reichweite unter den Privatsendern erzielte in der Primetime unterdessen Sat.1: "Das große Promibacken" ließen sich 1,61 Millionen Menschen nicht entgehen, davon kamen 480.000 aus der klassischen Zielgruppe. Damit waren für den Sender ziemlich gute 9,3 Prozent Marktanteil drin.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;