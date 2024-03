Die neue Sat.1-Show "The Floor" ist am Donnerstagabend mit unspektakulären Quoten gestartet und konnte zunächst nicht ganz an die Flughöhe anknüpfen, auf der zuletzt "Das 1% Quiz" unterwegs war. Von einem zweistelligen Marktanteil blieb der Neustart mit Matthias Opdenhövel zunächst ein gutes Stück entfernt, auch wenn man in Unterföhring mit den 7,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, die "The Floor" zum Auftakt einfuhr, sicher erstmal gut leben kann. In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen wurden übrigens ähnliche 7,6 Prozent erzielt.

Insgesamt schalteten im Schnitt 1,49 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, die einem Marktanteil von 6,0 Prozent entsprachen. Das Zusammenspiel mit der Comedyshow "Richtig witzig" mit Hugo Egon Balder klappte danach allerdings überhaupt nicht, denn ab 22:23 Uhr sahen nur noch 510.000 Menschen die Wiederholung. In der Zielgruppe lag der Marktanteil bei 3,6 Prozent. Kurios: Balder machte sich damit selbst Konkurrenz, denn bei RTLzwei lief zu diesem Zeitpunkt eine Wiederholung von "Genial daneben", die es auf ebenfalls 3,6 Prozent Marktanteil brachte.

Eine weitere Folge der Rateshow brachte es später am Abend noch auf 5,6 Prozent und lief damit ein ganzes Stück besser als die Erstausstrahlung um 20:15 Uhr. Zum Auftakt der neuen "Genial daneben"-Staffel setzte es nämlich mit nur 3,7 Prozent in der Zielgruppe direkt ein neues Tief. Auch insgesamt fiel die Reichweite mit 540.000 Zuschauerinnen und Zuschauern überschaubar aus.

Oliver Pochers Neustart "EIn Haus voller Geld" fiel im Anschluss zwar auf 500.000 Personen zurück, konnte den RTLzwei-Marktanteil in der Zielgruppe aber zumindest auf gute 4,5 Prozent steigern - ein verhaltener Start, der noch viel Luft nach oben lässt. Ungleich besser lief es für den Sender dagegen erneut am Nachmittag, wo "Hartz und herzlich" den Marktanteil des Senders auf bis zu 10,9 Prozent steigen ließ und damit die gute Form der vergangenen Tage unterstrich.

Den Tagessieg in der Zielgruppe sicherte unterdessen "Germany's next Topmodel", wenngleich die ProSieben-Show auch in dieser Woche noch einmal leichte Verluste hinnehmen musste. Mit 870.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren lag der Marktanteil dennoch bei sehr guten 17,5 Prozent. Insgesamt waren 1,62 Millionen dabei. Größter Verfolger beim jungen Publikum war übrigens der "Bergdoktor", der sich mit exakt 10,0 Prozent noch recht deutlich vor dem RTL-Format "Gecheckt" platzierte, das nicht über 8,8 Prozent hinauskam. Vox brachte es mit dem Spielfilm "Killer's Bodyguard 2" auf 7,0 Prozent, während sich "Roadtrip Amerika" bei Kabel Eins mit 4,7 Prozent Marktanteil solide verabschiedete.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;