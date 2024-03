Gleich vier Neue feierten am Donnerstag ihren Einstand bei "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" - und ganz offensichtlich weckten sie das Interesse der Fans. Tatsächlich erreichte die ARD-Vorabendserie in dieser Woche so viele Menschen wie seit fast einem Jahr nicht mehr: Durchschnittlich schalteten 2,53 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ab 18:50 Uhr ein, sodass der Marktanteil bei guten 12,2 Prozent lag. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 7,8 Prozent erzielt.

Mit großen Problemen kämpft dagegen weiterhin "Das Küstenrevier" in Sat.1: Mit einem Marktanteil von nur 2,2 Prozent verfehlte die Serie um 19:00 Uhr nur knapp den bisherigen Tiefstwert. Auch insgesamt fiel die Reichweite mit nur 510.000 Zuschauerinnen und Zuschauern, die 2,4 Prozent Marktanteil entsprachen, sehr überschaubar aus - auch nach fast zwei Monaten ist ein Aufwärtstrend damit nicht zu erkennen.

Gleich mehrere Serien-Erfolge feierte am Donnerstag dagegen das ZDF, wo schon eine Wiederholung der "Rosenheim-Cops" im Nachmittagsprogramm von 2,50 Millionen Menschen gesehen wurde und den Marktanteil auf 25,4 Prozent trieb. Später punktete dann auch noch die "SOKO Stuttgart" mit 3,62 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, ehe "Notruf Hafenkante" nach den "heute"-Nachrichten noch von 3,35 Millionen gesehen wurde und einen Marktanteil von 14,3 Prozent beim Gesamtpublikum verbuchte.

Und auch in der Primetime hatte das ZDF die Nase vorn: Dort fuhr "Der Bergdoktor" mit 5,79 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie starken 22,1 Prozent Marktanteil den Tagessieg ein - wenn auch nur knapp. "Der Masuren-Krimi" im Ersten folgte mit 5,67 Millionen Personen und einem Marktanteil von 21,7 Prozent in Schlagdistanz. Klarer fiel das Duell dagegen bei den 14- bis 49-Jährigen aus, wo sich der "Bergdoktor" auf sehr gute 10,0 Prozent Marktanteil verbesserte, während der ARD-Krimi auf 6,9 Prozent kam.

