Zum vorerst letzten Mal ging Andrea Kiewel am Freitagabend mit ihrer "Partynacht" in Sat.1 auf Sendung, doch in Konkurrenz zu "Let's Dance" hatte die Musikshow aus Quotensicht keinerlei Chance - und erreichte so wenige Menschen wie noch nie. Gerade mal 710.000 Zuschauerinnen und Zuschauer konnten sich ab 20:15 Uhr für "Kiwis große Partynacht" begeistern, darunter 160.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe lag der Marktanteil dementsprechend bei nur 3,2 Prozent und damit wieder auf Höhe des Tiefstwerts vom Januar, nachdem sich die Sendung vor wenigen Wochen etwas erholt gezeigt hatte.

Die Zukunft der "Partynacht" ist bislang ungewiss, doch allzu viel spricht mit Blick auf die Quoten-Entwicklung derzeit nicht für eine Fortsetzung. Allerdings kämpfte am Freitagabend längst nicht nur Sat.1 mit Problemen: Auch ProSieben konnte nichts reißen - obwohl man immerhin den wohl prominentesten Geheimagenten der Welt im Programm hatte. Doch der über 50 Jahre alte Streifen "Diamantenfieber" kam letztlich nicht über einen Marktanteil von 6,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, wenngleich die Gesamt-Reichweite mit 1,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern durchaus ordentlich ausfiel. "Operation Kingdom" blieb später am Abend mit nur 5,5 Prozent Marktanteil ebenfalls blass.

Zuschauer-Trend: Kiwis große Partynacht Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

In der Zielgruppe musste sich ProSieben übrigens durchweg RTLzwei geschlagen geben, wo man auf zwei Filme der "Bad Boys"-Reihe setzte und sich damit deutlich über dem Senderschnitt bewegte. So kam "Bad Boys" um 20:15 Uhr auf 6,9 Prozent Marktanteil, ehe "Bad Boys II" zu später Stunde noch mit 6,3 Prozent punktete. Noch erfolgreicher war Vox unterwegs - zumindest in der ersten Hälfte des Abends. Dort zeigte sich "Goodbye Deutschland" mit einem Marktanteil von 9,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen in Bestform, nachdem "Das perfekte Dinner" am Vorabend sogar satte 11,0 Prozent verzeichnete.

Mit der Wiederholung des Spielfilms "Killer's Bodyguard 2" geriet Vox ab 22:13 Uhr jedoch abrupt aus der Erfolgsspur und fiel auf desolate 2,6 Prozent Marktanteil. Bei Kabel Eins hatte man dieses Quoten-Niveau sogar schon um 20:15 Uhr erreicht: Dort bewegten sich die Marktanteile von "Navy CIS" über drei Stunden hinweg zwischen 1,8 und 2,1 Prozent, sodass der Sender noch hinter den Disney Channel und Super RTL zurückfiel

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;