Sieben Tage nach der RTL-Premiere von "Schlag den Besten" lud Moderator Elton erneut zum "Spieleabend" – erreicht wurden die wirklich guten Auftaktwerte mit der nun zweiten Folge der RTL-Version des Formats aber nicht mehr. Bei den klassisch Umworbenen kam "Schlag den Besten" am Samstagabend nun auf passable 12,8 Prozent Marktanteil, insgesamt schauten im Schnitt 1,75 Millionen Menschen die etwas mehr als dreistündige Sendung. Bei den 14- bis 59-Jährigen, auf die RTL mittlerweile besonders schaut, sah es für "SdB" mit knapp zehn Prozent schon weniger berauschend aus. Somit blieb "Schlag den Besten" deutlich hinter dem im Ersten gelaufenen "Klein gegen Groß" zurück, das mächtig aufdrehte.

Konkret sicherte sich das Unterhaltungsformat bei den 14- bis 49-Jährigen die stärksten Quoten seit Anfang 2022 – allgemein lief es für das Programm in dieser Altersklasse nur damals besser als nun. Ermittelt wurden 19,1 Prozent Marktanteil, die mit Abstand die Marktführung für die Sendung bedeuteten. Insgesamt schauten im Schnitt 4,95 Millionen Menschen zu, die Quote bei den 14- bis 59-Jährigen lag bei rund 17 Prozent.



Im Gesamtmarkt war am Samstagabend nur ein neuer "Helen Dorn"-Krimi noch gefragter. Der 90-Minüter mit Anna Loos in tragender Rolle kam ab 20:15 Uhr sogar auf 5,89 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, damit einhergingen 23,7 Prozent Marktanteil. Bei den Jüngeren holte der Krimi im Schnitt gute 9,1 Prozent. Eine "Der Alte"-Wiederholung, die um 21:45 Uhr startete, erreichte dann noch im Schnitt 4,44 Millionen Personen.



RTL zeigte ab kurz vor halb zwölf Uhr abends die erste Folge der zweiten "Make Love, Fake Love"-Staffel. Die Kuppelshow hielt die Quoten von "Schlag den Besten" nicht – im Schnitt kam die Produktion auf 8,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, was immer noch mehr ist als die Zahlen, die die nächtlichen "Take Me Out"-Re-Runs holten. Hier sanken die Quoten dann auf 6,9 und 6,5 Prozent.

RTL kam am Samstag auf 9,9 Prozent Tagesmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen – und platzierte sich somit hinter dem Ersten, das in dieser Altersklasse mit 10,5 Prozent führend war. Insgesamt war das ZDF mit 16,4 Prozent Spitzenreiter vor dem Ersten mit 14,3 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;