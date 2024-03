am 04.03.2024 - 08:43 Uhr

Am Sonntagabend feierte Klaas Heufer-Umlauf seine - sensationelle - Premiere als Moderator von "Wer stiehlt mir die Show?". Die Quoten der ProSieben-Sendung konnten sich einmal mehr sehen lassen, auch wenn der vorläufig gewichtete Marktanteil im Vergleich zur Vorwoche etwas zurückging. 1,86 Millionen Menschen schalteten insgesamt im Schnitt ein, das waren 100.000 weniger als zuletzt.In der Zielgruppe verzeichnete "Wer stiehlt mir die Show?" mit 1,24 Millionen 14- bis 49-Jährigen gleichwohl einen starken Marktanteil von 20,7 Prozent und trug zugleich entscheidend dazu bei, dass ProSieben am Sonntag ziemlich ungefährdet als Marktführer in dieser Altersklasse hervorging.

Den Tagessieg musste "Wer stiehlt mir die Show?" allerdings der ARD überlassen: Dort erreichte nicht nur die "Tagesschau" noch mehr junge Menschen, sondern auch der neue Kieler "Tatort". Dieser kam ab 20:15 Uhr auf 1,45 Millionen 14- bis 49-Jährige, die einem Marktanteil von 19,6 Prozent entsprachen. Beim Gesamtpublikum lag der Krimi mit 8,50 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ohnehin klar in Führung, gefolgt von einer neuen Folge der ZDF-Reihe "Frühling", für die sich 6,19 Millionen Menschen begeistern konnten.

Einigermaßen kann man aber auch bei RTL sein, weil dort zumindest "Fast & Furious 9" überzeugte: 10,8 Prozent betrug der Marktanteil der Free-TV-Premiere in der Zielgruppe immerhin bei 10,8 Prozent lag. Anders als zuletzt tat sich allerdings "Stern TV am Sonntag" schwer und kam im weiteren Verlauf des Abends nicht über 7,5 Prozent hinaus.

Verluste musste indes auch "Kitchen Impossible" hinnehmen, das insbesondere die Konkurrenz durch "Wer stiehlt mir die Show?" derzeit zu spüren bekommt. Mit 1,07 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern fiel das Koch-Duell bei Vox gar auf ein neues Reichweiten-Tief, war gleichzeitig mit einem Marktanteil von 8,1 Prozent aber trotzdem noch recht gut unterwegs. Im Vergleich zur Vorwoche ging der Wert jedoch um über einen Prozentpunkt zurück. "Prominent!" tat sich im Anschluss zudem trotz des erfolgreichen Vorlaufs ungewöhnlich schwer und geriet mit nur 4,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen gehörig unter die Räder. Lediglich 410.000 Personen blieben ab 23:41 Uhr dran, um das Magazin zu sehen.

Ein Reichweiten-Tief gab's zudem auch für "Willkommen bei den Reimanns" bei Kabel Eins: Nur noch 730.000 Zuschauerinnen und Zuschauer konnten sich am Sonntagabend für die Dokusoap begeistern - so wenige waren es seit dem Senderwechsel der Auswanderer-Familie noch nie. Gleichzeitig ging der Marktanteil in der Zielgruppe auf enttäuschende 3,3 Prozent zurück. Zum Vergleich: Beim Staffel-Auftakt vor zwei Wochen stand noch eine Sechs vor dem Komma. Ebenfalls 3,3 Prozent Marktanteil fuhr daneben auch der Spielfilm "Interstellar" bei RTLzwei ein. Erst weit nach 23 Uhr lief es für den Sender dank "13 Minutes - Jede Sekunde zählt" mit 5,1 Prozent besser.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;