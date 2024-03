am 05.03.2024 - 09:06 Uhr

Das NDR Fernsehen hat am Montagabend mit hervorragenden Quoten in seiner Primetime geglänzt. 960.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich das Verbrauchermagazin "Markt" an und die "Ernährungs-Docs" steigerten die Reichweite danach sogar noch auf 1,03 Millionen. Mit bundesweit 3,6 und 3,9 Prozent Marktanteil waren die beiden Formate jeweils ein schöner Erfolg.

Noch mehr war beim jungen Publikum drin: "Die Ernährungs-Docs" schafften mit 330.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren sogar den Sprung in die Top 25, der Marktanteil lag bei starken 6,0 Prozent. "Markt" kam zuvor auf ebenfalls sehr gute 4,8 Prozent. Gefragt waren die beiden Formate naturgemäß auch im Sendegebiet des NDR, hier fuhr der Sender starke 11,2 und 10,8 Prozent Marktanteil ein.

Ein weiterer, starker öffentlich-rechtlicher Spartensender war am Montag ZDFneo. Zwei Folgen von "Inspector Barnaby" erreichten ab 20:15 Uhr jeweils etwas mehr als eineinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, insgesamt waren so 6,0 und 8,4 Prozent Marktanteil drin. Von dem starken Vorlauf profitierte auch einmal mehr "Maithink X", die Wiederholung der Wissensshow brachte es noch auf eine Reichweite in Höhe von 540.000 sowie 4,9 Prozent Marktanteil.

Der Tagessieg am Montag ging ebenfalls nach Mainz: Ein neuer "Die Toten vom Bodensee"-Krimi unterhielt zur besten Sendezeit 6,93 Millionen Menschen, damit kam das ZDF auf 26,2 Prozent Marktanteil. Das Erste musste sich zur gleichen Zeit mit der Doku "Wildes Grönland" mit nur 7,9 Prozent begnügen, 2,10 Millionen Personen sahen hier zu. "Hart aber fair" fiel danach auf 1,92 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 7,7 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;