Die Deutsche Bahn wird in den kommenden Tagen bestreikt und so ist das Unternehmen mal wieder in aller Munde. Für viele Bahnfahrenden ist das wohl wie immer schlechtes Timing. Ziemlich gutes Timing legte aber das ZDF an den Tag, das am Dienstag eine 45-minütige Doku unter dem Titel "Deutsche Bahn: Die Insider" ausstrahlte und damit durchaus einen Nerv traf.

Vor allem die jungen Zuschauerinnen und Zuschauer waren in großer Zahl dabei. So lag die Reichweite bei den 14- bis 49-Jährigen bei 620.000, nur die "Tagesschau" um 20 Uhr war noch erfolgreicher. Mit 12,8 Prozent performte die Doku im ZDF richtig gut. Insgesamt sorgten 2,75 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer für 10,9 Prozent Marktanteil. Von dem guten Vorlauf profitierte auch "frontal", das Magazin erreichte beim jungen Publikum 11,0 Prozent. Insgesamt sahen 1,97 Millionen Menschen zu, das ließ den Gesamtmarktanteil auf 8,2 Prozent sinken.

Gute Nachrichten gibt es derweil aus der Primetime des Ersten: Nachdem die neue Serie "Die Notärztin" zwei Wochen lang massiv Publikum verloren hat, ging es jetzt wieder spürbar bergauf. 3,93 Millionen Menschen sahen sich die neueste Folge zur besten Sendezeit an, das waren eine halbe Million mehr als vor einer Woche. Der Marktanteil lag bei sehr guten 15,5 Prozent und auch beim jungen Publikum konnte man sich beim Sender über 9,3 Prozent freuen. "In aller Freundschaft" steigerte sich später sogar noch auf eine Reichweite in Höhe von 4,56 Millionen und war so das erfolgreichste Format nach 20:15 Uhr, 19,0 Prozent Marktanteil waren die Folge.

Weil Das Erste tagsüber aber oft im einstelligen Bereich lag, reichte es trotz der erfolgreichen Primetime nur zu einem Tagesmarktanteil von 11,7 Prozent. Das ZDF war drei Prozentpunkte besser unterwegs. Und auch bei den Jüngeren musste sich Das Erste (6,7 Prozent) sehr deutlich dem ZDF (8,2 Prozent) geschlagen geben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;