Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von nur 7,7 Prozent musste sich RTL am Dienstag beim jungen Publikum nicht nur hinter ProSieben, sondern auch noch hinter dem ZDF einsortieren. Und das ist nicht nur auf die Tatsache zurückzuführen, dass der Krimi in der Primetime ein vergleichsweise älteres Publikum anspricht. Teilweise hatte man in der Daytime große Probleme, genügend Menschen vor allem aus der klassischen Zielgruppe anzusprechen.

Bereits die Gerichtsshows waren am Nachmittag nur sehr schwach unterwegs, Barbara Salesch und Ulrich Wetzel verharrten am Dienstag bei mageren 5,1 und 6,2 Prozent Marktanteil. "Verklag mich doch!" erreichte dann sogar nur noch 4,3 Prozent. Später schwächelten dann auch noch die Daily Soaps spürbar. "Unter Uns", das schon seit einiger Zeit größeren Schwankungen unterworfen ist, kam auf nur 5,1 Prozent Marktanteil, 960.000 Menschen sahen zu.

Inzwischen machen sich aber auch bei "Alles was zählt" immer stärkere Abnutzungserscheinungen bemerkbar, am Dienstag reichte es nur noch zu 6,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Schlechter lief es zuletzt Ende 2023 in der Woche zwischen den Jahren. Mit 1,76 Millionen Menschen erreicht die Produktion aus dem Hause UFA Serial Drama aber noch immer eine ziemlich ansehnliche Reichweite.

Das trifft auch auf "Gute Zeiten Schlechte Zeiten" zu, wenngleich der Dauerbrenner am Dienstag mit 2,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern so wenige Menschen unterhielt wie noch nie in diesem Jahr. Und auch der Marktanteil beim jungen Publikum fiel angesichts von 9,7 Prozent recht dürftig aus, schlechter lief es zuletzt Anfang Dezember. Bei den 14- bis 59-Jährigen, also der Zielgruppe, auf die man in Köln nach eigenen Angaben mittlerweile verstärkt blickt, lief es übrigens bei allen Formaten spürbar besser. Vor allem der Unterschied bei "Unter Uns" ist groß, in der etwas älteren Zielgruppe kam diese Serie nämlich auf 9,9 Prozent Marktanteil.

Große Probleme mit zumindest einer täglichen Serie hat bekanntlich RTLzwei. "Köln 50667" wird bald beendet, noch ist die Filmpool-Produktion aber zu sehen. Am Dienstag lief es mit nur 1,3 Prozent Marktanteil besonders schlecht, nur 100.000 Menschen schalteten ein. "Berlin - Tag & Nacht" verdreifachte die Reichweite im Anschluss immerhin auf 300.000, der Marktanteil fiel mit 3,9 Prozent deutlich besser aus - wirklich berauschend ist aber auch das nicht.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;