"Das perfekte Dinner" setzt bei Vox seinen Höhenflug auch 2024 fort und liegt im laufenden Jahr im Schnitt bislang bei einem Marktanteil von mehr als neun Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Am Donnerstag lief es für den Dauerbrenner bei Vox nun ganz besonders stark: Mit 530.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erreichte das "Dinner" ab 19:00 Uhr in der Zielgruppe einen Spitzen-Marktanteil von 13,8 Prozent und war damit zeitweise Marktführer auf dieser umkämpften Sendestrecke.

Das war der höchste Marktanteil seit mindestens 13 Jahren - so weit reicht das Quotenarchiv von DWDL für die Kochshow zurück. Und auch insgesamt lief es für "Das perfekte Dinner" prächtig: Mit 1,39 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erreichte das Format hier ebenfalls schöne 6,4 Prozent Marktanteil. Am Nachmittag hatte schon "Zwischen Tüll und Tränen" einen herausragenden Marktanteil von 12,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe eingefahren, auch auf "First Dates" konnte sich Vox angesichts von 9,7 Prozent im Anschluss verlassen.

Während Vox also nicht zuletzt mit dem "Dinner" große Erfolge feiert, tun sich die Soaps bei RTL derzeit ungewohnt schwer. Insbesondere "Alles was zählt" schwächelt schon seit Wochen und kam am Donnerstag nicht über sehr magere 7,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. Selbst "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" musste sich mit nur 10,9 Prozent dem "Perfekten Dinner" geschlagen geben. Daneben kommt auch "Das Küstenrevier" in Sat.1 weiterhin nicht in Fahrt: Mit insgesamt nur 570.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 3,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe lief es am Donnerstag erneut schlecht. Hier lag die Sat.1-Serie zudem klar hinter "Berlin - Tag & Nacht", das bei RTLzwei mit 5,5 Prozent überzeugte.

Einen eher gebrauchten Tag erwischte am Vorabend zudem das ProSieben-Magazin "Galileo", das nicht über einen Marktanteil von 7,4 Prozent hinauskam, nachdem schon die beiden "Simpsons"-Folgen mit Werten von 6,2 und 6,4 Prozent enttäuschten. Ohnehin gab's für ProSieben dank "Big Bang Theory" und "taff" tagsüber nur ganz vereinzelt Lichtblicke. Zeitweise wurde der Sender gar weit nach hinten durchgereicht: So erreichte "Modern Family" gegen 14 Uhr insgesamt gerade mal 30.000 Menschen und einen Marktanteil von 1,8 Prozent in der Zielgruppe.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;