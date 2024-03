Die neue Quizshow "The Floor" hat das Sat.1-Publikum bei ihrer Premiere in der vergangenen Woche offensichtlich nicht restlos überzeugt. Mit der zweiten Ausgabe kamen am Donnerstag jedenfalls zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer abhanden - im Vergleich zur Vorwoche ging die Reichweite um fast 400.000 zurück. Übrig blieben im Schnitt 1,12 Millionen Menschen, die sich "The Floor" ansahen, darunter 270.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe brach der Marktanteil von 7,7 auf 4,8 Prozent an.

Aber auch der RTLzwei-Neustart "Ein Haus voller Geld" blieb in der zweiten Woche ziemlich blass und erreichte ab 21:18 Uhr sogar gerade mal noch 330.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Das waren nur etwa halb so viele wie im Vorfeld noch bei "Genial daneben" dabei waren. Zugleich war auch in der Zielgruppe nichts zu holen: Hier sackte der Marktanteil der Show mit Oliver Pocher um zwei Prozentpunkte auf sehr dürftige 2,5 Prozent ab. Aber auch "Genial daneben" lief im Vorfeld seiner Bestform hinterher und musste sich mit überschaubaren 4,1 Prozent zufrieden geben.

Sowohl Kabel Eins als auch Sat.1 reihten sich am Donnerstag damit hinter Kabel Eins ein, wo sich "Achtung Kontrolle" mit einem guten Marktanteil von 5,1 Prozent zurückmeldete. Zufrieden kann man daneben auch bei Vox sein: Hier erreichte der Spielfilm "2 Fast 2 Furious" zunächst solide 6,9 Prozent in der Zielgruppe, ehe "Death" mit 7,0 Prozent auf ähnlicher Flughöhe unterwegs war.

Die Marktführerschaft machten am Donnerstag allerdings RTL und ProSieben unter sich aus - mit dem geringfügig besseren Ausgang für den Sender aus Unterföhring. Mit einem Tagesmarktanteil von 9,9 Prozent lag ProSieben letztlich gerade mal 0,1 Prozentpunkte vor RTL. Den Unterschied machte "Germany's next Topmodel", das sich mit 970.000 jungen Fans sowie starken 18,3 Prozent Marktanteil um 20:15 Uhr an die Spitze setzte, während die Kölner mit "Blamieren oder Kassieren" zunächst etwas schwer in Gang kamen und nur 8,5 Prozent Marktanteil erzielten.

Das Europa-League-Spiel zwischen dem SC Freiburg und West Ham United legte danach jedoch spürbar zu und kam schon mit der ersten Hälfte auf gute 11,3 Prozent, ehe ab 22:00 Uhr sogar 14,9 Prozent erzielt wurden. Insgesamt erreichte das Spiel zu diesem Zeitpunkt im Schnitt 2,89 Millionen Menschen, die auch hier überzeugende 14,3 Prozent Marktanteil nach sich zogen. Die neue Realityshow "Alone" machte gegen Mitternacht jedoch gerade mal noch 310.000 Zuschauerinnen und Zuschauer neugierig. In der Zielgruppe ging der Marktanteil auf 5,7 Prozent zurück.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;