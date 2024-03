am 09.03.2024 - 08:51 Uhr

Quasi schon auf Finalniveau gestartet war die neue Staffel der RTL-Tanzshow "Let's Dance" vor acht Tagen, als die erste reguläre Sendung des Jahres anstand. Gemäß damals vorläufiger Zahlen hatte das Programm mehr als 24 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen erreicht, insgesamt schauten rund 3,9 Millionen Personen im Schnitt live zu. An diese Werte reichte die zweite Ausgabe der laufenden Staffel, die am Freitag wieder abendfüllend über die Bühne gegangen ist, nicht heran.

Stark fielen die Ergebnisse natürlich dennoch aus. 3,52 Millionen Menschen schalteten ab 20:15 Uhr im Schnitt ein, darunter waren 0,96 Millionen 14- bis 49-Jährige sowie 1,77 Millionen 14- bis 59-Jährige, auf die RTL bekanntlich besonders schaut. In der klassischen Zielgruppe sicherte sich die Produktion mit starken 20,9 Prozent natürlich mit Abstand die Marktführung, in der erweiterten Zielgruppe wurden 19,4 Prozent festgestellt. Gut lief bei RTL dann ab 0:10 Uhr auch noch das Lead-Out "Exclusiv Spezial", das zu später Stunde noch auf rund 1,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kam und bei den klassisch Umworbenen 16,4 Prozent Marktanteil einfuhr. Das nach halb eins begonnene "Nachtjournal" hielt sich über der Eine-Million-Marke und punktete mit 14,1 Prozent bei den Jüngeren.



Durchaus zufrieden sein kann auch Sat.1 – gegen die harte Konkurrenz zu behaupten wusste sich die Rückkehr von "Die besten Comedians Deutschlands" – ab 20:15 Uhr kam dieses Programm im Schnitt auf 9,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und landete somit klar über dem Senderschnitt. 1,09 Millionen Personen ab drei Jahren schalteten ein. Auf noch rund 0,63 Millionen Zuschauende brachte es ein nachfolgendes Live-Programm von Bülent Ceylan, das bei den Werberelevanten auf sieben Prozent kam.

Schwer hatte es Sat.1 derweil am Vorabend. "Die Urlaubs-Docs" kamen am Freitag bei den 14- bis 49-Jährigen nicht über 3,8 Prozent hinaus, "Lebensretter hautnah" tat sich in der 18-Uhr-Stunde mit 3,3 Prozent schwer und "Das Küstenrevier" kam nach 19 Uhr angesichts von nur 2,5 Prozent Marktanteil auf schlechte Ergebnisse.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;