Vier Mal in Folge holte Kai Pflaume im Ersten in dieser Woche um 18 Uhr zweistellige Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen. Weil "Wer weiß denn sowas?" dieses Kunststück bis Donnerstag gelang, sah es zeitweise so aus, als könnte die Produktion von UFA Show & Factual vielleicht auf die stärkste Woche überhaupt kommen. Am Freitag war das Format dann aber nicht zu neuen Höhenflügen in der Lage, wenngleich es sich mit 9,2 Prozent dennoch gut schlug. So lag der Wochenschnitt der Produktion bei 14-49 aber trotzdem "nur" bei elfeinhalb Prozent und somit dem zweitbesten Wert der laufenden Staffel. Insgesamt schauten in dieser Woche im Schnitt 3,4 Millionen Personen zu, der Gesamt-Marktanteil lag bei den fünf Folgen bei durchschnittlich 20,4 Prozent. Am Freitag waren es 20,1 Prozent und rund 3,2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Etwas schwächer als in der Vorwoche präsentierte sich Vox ab 20:15 Uhr. "Goodbye Deutschland" kam zur besten Sendezeit diesmal auf 7,1 Prozent. Ab 22:15 Uhr lief eine weitere Folge des Formats – anstelle von Filmwiederholungen. Mit 5,5 Prozent hat dies zu einer Verbesserung der Quoten geführt.

