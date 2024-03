Das Erste hat am Samstag zur besten Sendezeit die 4x6km Biathlon-Staffel der Frauen übertragen und damit 3,33 Millionen Menschen erreicht, der Marktanteil lag bei guten 13,3 Prozent. Dadurch lief es für die Übertragung ähnlich gut wie am Freitag, als man die Männer-Staffel zeigte (DWDL.de berichtete). Beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren waren die Frauen allerdings deutlich beliebter und erreichten exakt 10 Prozent Marktanteil, so war der Sender in der Primetime erster RTL-Verfolger, wo "Schlag den Besten" noch besser lief.

Mit der Sportler-Doku "Ohne Gewehr - Leben nach dem Biathlon" erreichte Das Erste am späten Abend immerhin noch 2,50 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil ging allerdings auf 10,9 Prozent zurück. Beim jungen Publikum verzeichnete der Sender aber auch damit gute 8,4 Prozent. Die "Tagesthemen" erreichten 9,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. In der jungen Altersklasse kam Das Erste am Samstag auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 8,2 Prozent und landete so auf Platz zwei im Ranking aller Sender.

Die höchste Reichweite in der Primetime fuhr allerdings einmal mehr das ZDF mit einem Krimi ein. "Wendland - Stiller und das große Schweigen" unterhielt 5,06 Millionen Menschen und brachte es so auf einen hervorragenden Marktanteil von 20,4 Prozent. Da wird es für die Mainzer wohl zu verschmerzen sein, dass es bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauer angesichts von 5,4 Prozent nicht wirklich gut aussah. Im Vergleich zur Premiere hat der zweite "Wendland"-Krimi übrigens massiv verloren: Den ersten Fall im Oktober 2022 sahen noch etwas mehr als 6 Millionen Menschen.

Mit einer Wiederholung von "Der Alte" hielt das ZDF später am Abend noch 3,96 Millionen Personen vor den TV-Geräten, was 17,9 Prozent Marktanteil entsprach. Der Gesamt-Tagesmarktanteil der Mainzer betrug 13,3 Prozent, dadurch lag man knapp vor dem Ersten, das auch tagsüber mit viel Wintersport überzeugte und so auf 13,0 Prozent kam.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;