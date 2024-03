Sky Sport hat am Samstag einen starken Tagesmarktanteil in Höhe von 4,4 Prozent erzielt und sich damit knapp vor Sat.1 (4,3 Prozent) gesetzt. Der Bezahlsender konnte mit gleich mehreren Übertragungen punkten. Da wäre einerseits die Fußball Bundesliga, die traditionell für hohe Quoten sorgt. Die nachmittägliche Konferenz erreichte am Samstag 1,29 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 21,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Dann war da ja aber auch noch das Topspiel zwischen Bremen und Dortmund, mit dem Sky auf eine Reichweite in Höhe von 890.000 kam und einen Marktanteil von 10,5 Prozent erreichte. Zeitgleich zum Abendspiel der Bundesliga übertrug Sky zusätzlich das Formel-1-Rennen aus Saudi-Arabien und fuhr damit ebenfalls tolle Quoten ein, ab 18 Uhr sahen im Schnitt 580.000 Menschen zu, ein Großteil davon war zwischen 14 und 49 Jahren alt, sodass hier 9,9 Prozent Marktanteil gemessen wurde.

Am wichtigen Vorabend lag Sky also bei rund 20 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Auch dadurch konnte man den Tagesmarktanteil spürbar steigern. Gelungen ist das übrigens trotz einer starken "Sportschau" im Ersten, die es am Samstag auf 4,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer brachte. Während insgesamt 21,0 Prozent Marktanteil gemessen wurde, waren es bei den Jüngeren ebenfalls starke 16,2 Prozent.

Die Tatsache, dass Sky am Ende vor Sat.1 gelandet ist, lag aber nicht nur an der Stärke des Bezahlsenders, sondern auch an der Schwäche von Sat.1. Die Marathon-Wiederholungen von "Die Landärztin" und "Das Küstenrevier" lagen tagsüber meist bei völlig desolaten Werten, teilweise wurden weniger als 1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe gemessen. Mit dem Film "Drachenreiter" kam man in der Primetime ebenfalls auf nur 5,5 Prozent, hier sahen 680.000 Menschen zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;