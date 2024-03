am 11.03.2024 - 08:30 Uhr

Nachdem "Schwiegertochter gesucht" zuletzt im Herbst 2021 bei RTL zu sehen war, meldete sich die Kuppelshow am Sonntag im Programm des Privatsenders zurück - auf dem ursprünglichen Sendeplatz am Vorabend und mit Angela Finger-Erben als neuer Moderatorin. Die Quoten des Staffel-Auftakts legen allerdings die Vermutung nahe, dass das Format in den vergangenen Jahren vom Publikum nicht sonderlich vermisst wurde. Direkt zum Start musste "Schwiegertochter gesucht" nämlich sogar einen neuen Tiefstwert hinnehmen.

Mit nur 360.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren verbuchte die RTL-Show am Sonntag um 19:05 Uhr nur einen Marktanteil von 7,0 Prozent in der Zielgruppe. Eine schwächere Quote fuhr die Sendung seit ihrem Start noch nie ein. Insgesamt konnten sich nur 1,56 Millionen Menschen für "Schwiegertochter gesucht" begeistern. Zum Vergleich: "RTL aktuell" hatten zuvor noch fast drei Millionen gesehen. Die Kölner mussten sich damit zugleich dem Sat.1-Format "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" geschlagen geben, das von 1,97 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen wurde. Dass es der Staffel-Auftakt mit ungewöhnlicher Biathlon-Konkurrenz im Ersten zu tun bekam - über vier Millionen sahen hier zu -, dürfte dem Erfolg auch nicht gerade zuträglich gewesen sein.

Überschaubare Quoten gab es zudem am Nachmittag für Martin Rütter: Zwei Wiederholungen seines RTL-Formats "Die Unvermittelbaren" taten sich mit Marktanteilen von 6,0 und 7,2 Prozent beim jungen Publikum schwer. Auch "Exclusiv - Weekend" blieb im Anschluss einstellig, schlug sich mit 9,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sowie insgesamt 1,62 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern aber durchaus wacker.

Zufrieden kann man bei RTL unterdessen mit Blick auf die Primetime sein, wo die Free-TV-Premiere von Roland Emmerichs "Moonfall" bei den 14- bis 49-Jährigen zwar nicht gegen den "Tatort" und "Wer stiehlt mir die Show?", aber mit 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauern dieser Altersklasse durchaus gute 10,9 Prozent Marktanteil verzeichnete. Insgesamt lief es mit 2,01 Millionen Menschen ebenfalls respektabel. "Stern TV am Sonntag" hielt anschließend noch 720.000 Personen bei RTL und war mit einem Marktanteil von 9,7 Prozent in der Zielgruppe wieder ein ganzes Stück besser unterwegs als noch vor einer Woche.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;