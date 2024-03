am 11.03.2024 - 08:53 Uhr

Ein erfolgreicher Abend und eine quotenstarke Nacht haben ProSieben am Sonntag zur Marktführerschaft in der Zielgruppe verholfen. Mit einem Tagesmarktanteil von 11,3 Prozent ging der Privatsender als Spitzenreiter hervor - auch wenn sowohl der "Tatort" als auch die "Tagesschau" noch mehr junge Menschen erreichten als "Wer stiehlt mir die Show?". Gefragt war das Moderations-Comeback von Joko Winterscheidt freilich trotzdem, auch wenn die Marke von 20 Prozent Marktanteil diesmal verfehlt wurde.

Mit 1,11 Millionen 14- bis 49-Jährigen brachte es "Wer stiehlt mir die Show?" in dieser Woche auf einen sehr guten Marktanteil von 19,1 Prozent. Insgesamt schalteten im Schnitt 1,63 Millionen Menschen ein, was im Vergleich zur Vorwoche allerdings ein Minus von rund einer Viertelmillion bedeutete. Anders als zuletzt gelang es ProSieben diesmal jedoch, auch am späten Abend noch viele vor dem Fernseher zu halten - der Oscar-Verleihung sei Dank.

So erreichte die recht kurze Berichterstattung vom Roten Teppich ab 23:25 Uhr im Schnitt noch 760.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, ehe die eigentliche Oscar-Gala ab Mitternacht über Stunden hinweg im Schnitt noch von 490.000 Personen gesehen wurde. In der Zielgruppe zogen 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren der Marktanteil auf hervorragende 26,6 Prozent an, nachdem sich bereits der Vorlauf mit 19,4 Prozent weit über dem Senderschnitt bewegte.

Weiter nach unten zeigt dagegen der Quoten-Trend von "Kitchen Impossible" bei Vox: Die Kochshow erreichte in dieser Woche nur noch 940.000 Personen und damit so wenige wie noch nie. Auch der Marktanteil ging abermals zurück und lag diesmal bei eher mäßigen 7,4 Prozent. Sat.1 kam mit dem Spielfilm "Kingsman: The Secret Service" indes auf gute 8,0 Prozent, lag damit aber hinter "Moonfall" bei RTL (DWDL.de berichtete). Eher mäßig lief's für "Willkommen bei den Reimanns", das es bei Kabel Eins auf 3,8 Prozent Marktanteil brachte.

Bei RTLzwei wiederum würde man den Sonntagabend wohl am liebsten vergessen, denn dort geriet der Spielfilm "Mc Quade - Der Wolf" in der Zielgruppe mit gerade mal 1,0 Prozent Marktanteil komplett unter die Räder. Auch "Top Dog" konnte danach nichts mehr reißen und kam nicht über desolate 1,9 Prozent hinaus. Mit einem Tagesmarktanteil von 2,4 Prozent bildete RTLzwei dann auch das Schlusslicht unter den Vollprogrammen - und bewegte sich auf Augenhöhe mit ZDFinfo.

