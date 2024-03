Als sich Robert und Carmen Geiss Anfang des Jahres mit neuen Folgen ihrer Dokusoap zurückgemeldet haben, dürften sie bei RTLzwei wohl kurz den Atem angehalten haben. Zum Start in die neue Staffel sahen weniger als eine halbe Million Menschen zu und auch die Marktanteile lagen auf einem sehr überschaubaren Niveau. In den vergangenen Wochen haben sich die "Geissens" aus diesem Quotenloch bereits entfernt, nun reichte es für neue Bestwerte.

Zwei neue Ausgaben erreichten am Montagabend 830.000 bzw. 870.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen wurden 8,1 und 9,3 Prozent Marktanteil gemessen. Beide Marktanteile sind Bestwerte für die laufende Staffel, die 9,3 Prozent sind sogar der höchste Wert seit rund zwei Jahren. Beim jungen Publikum waren "Die Geissens" erster Verfolger von "Wer wird Millionär?". Bei den ganz jungen 12- bis 29-Jährigen waren sogar 15,8 und 17,3 Prozent Marktanteil drin.

In der Daytime hatte RTLzwei dagegen Probleme: So meldete sich "Hartz Rot Gold" auf dem Sendeplatz um 16 Uhr zurück, mit nur 2,7 Prozent Marktanteil war der Erfolg allerdings überschaubar. "Hartz und Herzlich - Tag für Tag Rostock" lag danach immerhin bei 5,0 Prozent. Die beiden Soaps aus Köln und Berlin verzeichneten 3,7 und 4,5 Prozent.

Doch zurück in der Primetime, wo sich auch Vox über gute Quoten freuen konnte. "First Dates Hotel" unterhielt 940.000 Menschen und kam beim jungen Publikum so auf 8,2 Prozent Marktanteil. Damit lag die Kuppelsendung ziemlich genau auf dem Niveau, das sie schon in den zurückliegenden Wochen eingefahren hat.

Überhaupt nicht rund lief es dagegen für ProSieben, wo zur besten Sendezeit die neue US-Serie "Based on a True Story - Sprich oder stirb!" startete. Angesichts von 540.000 Zuschauerinnen und Zuschauern war das Interesse an der ersten Folge aber ziemlich überschaubar, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 5,8 Prozent. Eine neue Folge der "Simpsons" lag im Anschluss bei noch schlechteren 3,6 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;