Mit 2:1 und dem Siegtreffer in der Nachspielzeit hat der 1. FC Saarbrücken auch die favorisierten Gladbacher aus dem DFB Pokal geschmissen. Nach Bayern und Frankfurt war es nun schon der dritte Bundesligisten, der gegen Saarbrücken die Segel streichen musste. Das sahen am Dienstagabend im ZDF 5,15 Millionen Menschen. Das Match zwischen Stuttgart und Leverkusen erreichte vor einigen Tagen zwar noch über 500.000 Zuschauerinnen und Zuschauer mehr, angesichts von 20,5 Prozent Marktanteil wird man in Mainz aber mehr als zufrieden sein.

Das Fußballspiel war damit das meistgesehene Programm des gesamten Tages. Und auch beim jungen Publikum fuhr das ZDF den Tagessieg ein. 1,12 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, das entsprach 21,3 Prozent Marktanteil. Schon die 15-minütige Vorberichterstattung erreichte etwas mehr als 4 Millionen Menschen und kratzte bei den Jüngeren mit 19,2 Prozent an der 20-Prozent-Marke.

Am späteren Abend überzeugte das ZDF das junge Publikum dann auch noch mit einer neuen Ausgabe von "Die Anstalt". Das Satire-Format kam bei den 14- bis 49-Jährigen auf starke 9,8 Prozent Marktanteil. 1,68 Millionen Menschen sahen insgesamt zu. Markus Lanz talkte später noch bis tief in die Nacht vor 1,14 Millionen Menschen, das entsprach 13,8 bei allen und 8,3 Prozent bei den jungen Zuschauenden.

Für die ARD-Serie "Die Notärztin" ging es nach den Zugewinnen in der vergangenen Woche jetzt wieder deutlich bergab, 3,54 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entsprachen aber noch immer guten 13,3 Prozent Marktanteil. "In aller Freundschaft" steigerte sich danach auf 3,96 Millionen und 15,3 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen setzte sich "Die Notärztin" übrigens vor alle Privatsender und war erster Fußball-Verfolger in der Primetime, der Marktanteil in dieser Altersklasse lag bei 7,6 Prozent.

Am Vorabend meldete sich unterdessen "WaPo Bodensee" mit neuen Folgen zurück. Das lief gut, an die ganz hohen Quoten von vor einem Jahr konnte die Serie allerdings nicht anknüpfen. 2,59 Millionen Zuschauende beim Comeback entsprachen 12,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Das ist durchaus ansehnlich, vor einem Jahr erreichte die zurückliegende Staffel am Ende aber regelmäßig mehr als 3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;