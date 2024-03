RTLzwei trifft mit seinen Sozialdokus am späteren Nachmittag derzeit offenbar ziemlich gut den Nerv des Publikums. Schon seit Wochen laufen die Formate dort überdurchschnittlich gut, am Mittwoch sogar wieder mit teils zweistelligen Marktanteilen. So kam "Hartz Rot Gold" ab kurz nach 16 Uhr dank rund 150.000 14- bis 49-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauern auf einen Marktanteil von 10,2 Prozent in dieser Altersgruppe, "Hartz und Herzlich - Tag für Tag Rostock" gewann danach noch 50.000 14- bis 49-Jährigen hinzu, der Marktanteil bewegte sich mit 9,7 Prozent ebenfalls auf hervorragendem Niveau. Insgesamt sahen zu dieser Zeit 380.000 Personen zu.

Dieser Erfolg hatte sich in den Stunden zuvor zunächst noch langsam aufgebaut, um 14 Uhr kam "Hartz und Herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" zunächst nicht über 3,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hinaus, eine Stunde später lag "Hartz und Herzlich - Tag für Tag Rostock" aber schon bei 5,7 Prozent. In diesem Umfeld fuhren dann übrigens auch die kurzen "RTLzwei News" starke 9,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ein.

Die Soaps am Vorabend können von diesem starken Vorlauf allerdings kaum profitieren: "Köln 50667" erwischte zwar schon einen seiner stärkeren Tage, kam aber trotzdem nicht über 3,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hinaus. Nur 140.000 Personen sahen insgesamt zu. "Berlin - Tag & Nacht" konnte die Reichweite im Anschluss zwar auf 290.000 mehr als verdoppeln, 3,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sind aber trotzdem nur ein eher mäßiges Ergebnis.

In der Primetime erzielten "Die Wollnys" dann zumindest solide Marktanteile von 4,4 und 4,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, knapp über 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die beiden Folgen. Zu dieser Zeit stieg die große Stunde von Kabel Eins, wo der Film "Der Tag, an dem die Erde stillstand" hervorragende 7,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe einfahren konnte. Insgesamt sahen hier 1,03 Millionen Menschen zu. "The Dark Knight" ließ im Anschluss den Marktanteil allerdings auf 3,9 Prozent einbrechen. Vox blieb den Abend über blass, "CSI: Vegas" lag bei Marktanteilen von 5,1 und 6,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;