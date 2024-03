Für eine regelrechte Überraschung gesorgt hat die dritte Ausgabe des neuen Sat.1-Quizformats "The Floor". Dieses hatte sich in der vergangenen Woche und bei der zweiten Primetime-Ausstrahlung reichlich schwer getan. Nach 7,7 Prozent in der Zielgruppe zum Start war das von Matthias Opdenhövel moderierte Programm nämlich auf unter fünf Prozent gefallen – und lag vor acht Tagen somit im tiefroten Bereich. Umso erstaunlicher, dass es an diesem Donnerstag nun sogar für einen neuen Bestwert reichte. Gemessen wurden ab 20:15 Uhr starke 7,8 Prozent bei den Werberelevanten – 1,34 Millionen Menschen schauten insgesamt zu. Die Reichweite beim Publikum ab drei Jahren steigerte sich somit um rund 220.000. "The Floor" war nicht die einzige Good-News für Sat.1-Chef Marc Rasmus: Um 16 Uhr sicherte sich "Unser Leben, unser Geld" das bis dato zweitbeste Ergebnis: 8,7 Prozent bei den Umworbenen.

Ebenfalls leicht ins Plus gedreht ist indes die neue RTLzwei-Sendung "Ein Haus voller Geld" mit Oliver Pocher, von der ab 21:15 Uhr ebenso die dritte Episode lief. Die 60 Minuten lange Sendung kam diesmal auf genau drei Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten – sie lag somit weiterhin im roten Bereich, legte gegenüber der zweiten Folge aber immerhin um einen halben Prozentpunkt zu. Die Reichweite stieg ebenfalls - auf nun 410.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.



Ganz allgemein hat der Unterhaltungsshow-Donnerstag von RTLzwei derzeit noch Luft nach oben. Weiterhin schafft es die neue "Genial Daneben"-Staffel (zu sehen um 20:15 Uhr) nicht, an die Ergebnisse des Vorjahres anzuknüpfen. Nach drei gezeigten Folgen liegt der Staffelschnitt bei vier Prozent (14-49), 2023 holte die Hugo-Egon-Balder-Sendung bei RTLzwei noch sechs Prozent. In dieser Woche nun kam die Panel-Show auf 4,1 Prozent. 0,64 Millionen Menschen schalteten ein.



Somit verblieb RTLzwei klar hinter Kabel Eins, wo "Achtung Abzocke – Betrügern auf der Spur" mit diesmal 6,3 Prozent eine gute Figur abgab. Im Schnitt schalteten 0,75 Millionen Personen ein. Starke Quoten hatte der Sender auch schon nach 18 Uhr verbucht: "Mein Lokal, dein Lokal" sicherte sich diesmal 8,7 Prozent – zugleich war dies das beste Ergebnis seit Ende Januar.

Gut unterwegs war auch Vox am Vorabend: "Das perfekte Dinner" etwa holte nach 19 Uhr schöne 9,3 Prozent, "First Dates" tat sich in der Stunde zuvor mit viereinhalb Prozent aber eher schwer. Zur Primetime fuhr "The Fast and Furious: Tokio Drift" passable 6,2 Prozent bei den klassisch Umworbenen ein.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;