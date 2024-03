Mit "Mein ist die Rache" lief am Donnerstagabend zur besten Sendezeit im Ersten die inzwischen 19. Folge des "Bozen-Krimis" – und diese sorgte für einen neuen Rekord. 7,22 Millionen Menschen schalteten den 90-Minüter linear ein. Damit wurde der im Februar 2022 aufgestellte Bestwert der 18. Folge (7,04 Millionen) pulverisiert. Auch mit Blick auf die Marktanteile lief es für die Krimireihe diesmal stark wie nie: 28,3 Prozent aller Fernsehenden interessierten sich für den Fall.

Die Stärke des "Bozen-Krimis" ist klar im Zusammenhang mit der Schwäche der ZDF-Primetime zu sehen. Dort verfehlte der Abschluss der Serie "Reset – Wie weit willst du gehen?" sogar die 2-Millionen-Marke. Immerhin: Anders als noch am Mittwoch gingen diesmal kaum mehr Zuschauerinnen und Zuschauer verloren. Die beiden finalen Folgen kamen auf 1,7 und 1,59 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Am Mittwochabend wurden 1,8 und 1,6 Millionen Zusehende festgestellt. Trotzdem: Mit 6,7 und 6,2 Prozent Marktanteil insgesamt sowie um die vier Prozent bei den Jüngeren war das Programm zumindest linear kein Erfolg.



Stark unterwegs war derweil Das Erste am Vorabend. "Wer weiß denn sowas?" glänzte in der 18-Uhr-Stnde mit 22 Prozent Marktanteil und 3,46 Millionen Fans. "In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte" schloss sich mit 12,4 Prozent bei allen an. Für die Saxonia-Produktion war es der beste Gesamtmarktanteil seit April 2023. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es zuletzt im Mai 2023 besser. 2,44 Millionen Menschen schauten zu.

Das ZDF setzte übrigens ab 17:40 Uhr auf Live-Biathlon und kam damit auf 2,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Insgesamt wurden 16,5 Prozent gemessen, bei den jungen Personen acht Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;