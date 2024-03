Auch an diesem Samstag ging der erste Platz der TV-Reichweitencharts an einen Krimi des ZDF. "Ein starkes Team" sicherte sich mit der Folge "Und vergib ihnen ihre Schuld" beeindruckende 7,03 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Das waren zwar rund eine halbe Million weniger als bei der vorherigen Erstausstrahlung eines Falls der Reihe, es reichte aber dennoch für sehr starke 27,6 Prozent. Auch bei den Jüngeren verblieb der ZDF-Krimi mit 8,7 Prozent klar oberhalb der Sendernorm.

Auf passable Quoten kam danach Sport zu ungewöhnlicher Zeit. Denn anstelle einer weiteren Krimiausstrahlung setzte das Zweite am Samstag ab 22 Uhr auf Live-Biathlon. Die 12,5 km-Verfolgung der Herren kam dabei auf zwölf Prozent Marktanteil insgesamt und knapp sechs Prozent bei den Jüngeren. 2,61 Millionen Menschen schauten insgesamt zu. "Das aktuelle Sportstudio" holte danach noch 1,63 Millionen (11,1%).



Zurück aber zur großen Krimilust des deutschen Publikums. Ehe Das Erste am Sonntagabend einen neuen "Tatort" des immer erfolgreichen Teams aus Münster zeigt, wiederholte der NDR am Samstagabend eine Folge mit dem Duo Liefers/Prahl. "Des Teufels langer Atem" (aus dem Jahr 2022) kam dabei auf gute 960.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, was 3,8 Prozent Marktanteil bei allen zur Folge hatte. Bei den Jungen wurden starke 1,8 Prozent gemessen. Somit lag der alte "Tatort" vor einer "Donna Leon"-Wiederholung im BR, die es auf rund 550.000 Zuschauerinnen und Zuschauer brachte.

Im Sat.1 Gold-Programm lief zudem insbesondere die 20:15-Uhr-Ausstrahlung von "Hubert und Staller" mit zwei Prozent bei den Jungen wirklich erfolgreich. 0,32 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen den eigentlich für die ARD hergestellten Krimi.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;