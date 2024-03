Mit einem nachträglichen Reichweiten-Aufschlag von 830.000 Zuschauerinnen und Zuschauern führte auch in Kalenderwoche 10 vom 4. bis zum 10. März die "heute-show" das Ranking der Formate, die durch zeitversetzte Nutzung auf klassischem Weg und die nun ebenfalls in diesen Zahlen berücksichtigte Livestream-Nutzung in der Mediathek am meisten zulegen konnten an. Die Reichweite zog auf 4,19 Millionen an, der Marktanteil beim Gesamtpublikum fiel damit nun noch um 2,6 Prozentpunkte, bei den 14- bis 49-Jährigen um 5,9 Prozentpunkte höher aus.

Dahinter folgt - auch das ist keine Überraschung - wieder das "ZDF Magazin Royale", das nachträglich noch 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauer einsammeln konnte. Satire-Sendungen laufen zeitversetzt ja ohnehin immer gut, das spiegelt sich auch bei "Nuhr im Ersten" wider, das es ebenfalls noch in die Top10 geschafft hat. Interessant: War bei "heute-show" und "ZDF Magazin Royale" das Publikum, das zeitversetzt zugeschaut hat, überdurchschnittlich jung, so ging das Reichweiten-Plus von 230.000 bei "Nuhr im Ersten" fast ausschließlich aufs Konto der Generation 50+.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite (4.-10.3.)



ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 08.03.

22:32 4,19

(+0,83) 19,5%

(+2,6%p.) 1,18

(+0,42) 22,4%

(+5,9%p.) ZDF Magazin Royale 08.03.

23:05 1,88

(+0,40) 10,7%

(+1,7%p.) 0,78

(+0,29) 17,3%

(+4,9%p.) Tatort: Dein Verlust 10.03.

20:15 9,20

(+0,33) 29,1%

(-0,1%p.) 1,58

(+0,11) 20,7%

(+0,1%p.) Wer stiehlt mir die Show? 10.03.

20:15 1,94

(+0,31) 7,6%

(+1,0%p.) 1,36

(+0,24) 21,4%

(+2,3%p.) Let's dance 08.03.

20:15 3,82

(+0,30) 17,0%

(+0,5%p.) 1,10

(+0,14) 21,7%

(+0,8%p.) Die Toten vom Bodensee - Die Messias 04.03.

20:15 7,22

(+0,29) 26,3%

(+0,1%p.) 0,42

(+0,02) 7,4%

(+0,1%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 07.03.

20:15 1,87

(+0,27) 7,6%

(+0,9%p.) 1,19

(+0,22) 21,0%

(+2,7%p.) Aktenzeichen XY... Gelöst! 06.03.

20:15 5,30

(+0,23) 19,8%

(+0,1%p.) 1,11

(+0,09) 18,6%

(+0,1%p.) The Biggest Loser 04.03.

22:18 0,77

(+0,23) 5,7%

(+1,5%p.) 0,22

(+0,08) 7,4%

(+2,5%p.) Nuhr im Ersten 07.03.

22:51 1,87

(+0,23) 12,1%

(+0,9%p.) 0,24

(+0,02) 6,8%

(+0,0%p.)

Bei den Privaten ging der höchste Nachschlag diesmal aufs Konto von "Wer stiehlt mir die Show?". Die vorletzte Folge hatte linear die zweitgeringste Reichweite erzielt, sammelte aber nachträglich mehr Zuschauerinnen und Zuschauer ein als die Ausgaben zuvor. So erhöhte sich die Gesamt-Reichweite noch um 310.000 auf 1,94 Millionen. Auch die 20-Prozent-Marke in der klassischen Zielgruppe konnte so mühelos noch deutlich übersprungen werden, weil es um 2,3 Prozentpunkte nach oben ging. Einen noch höheren Marktanteils-Nachschlag gab's bei ProSieben für "Germany's Next Topmodel", das sogar um 2,7 Prozentpunkte auf 21,0 Prozent zulegen konnte.

Einen Sondereffekt konnte man bei "The Biggest Loser" beobachten: Sat.1 hatte die Ausgabe aufgrund der Auftaktshow von "Big Brother" ausnahmsweise in den späteren Abend verschoben, was dazu führte, dass die lineare Reichweite massiv um über 40 Prozent zurückging. Einen Teil dieser Verluste konnte man aber durch zeitversetzte Nutzung wieder wettmachen. 230.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sammelte man auf diesem Wege noch ein, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erhöhte sich sprunghaft von 4,9 auf 7,4 Prozent.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49) (4.-10.3.)



ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 08.03.

22:32 4,19

(+0,83) 19,5%

(+2,6%p.) 1,18

(+0,42) 22,4%

(+5,9%p.) ZDF Magazin Royale 08.03.

23:05 1,88

(+0,40) 10,7%

(+1,7%p.) 0,78

(+0,29) 17,3%

(+4,9%p.) Cool Runnings Wdh 07.03.

23:06 0,20

(+0,09) 2,0%

(+0,8%p.) 0,11

(+0,07) 4,8%

(+2,9%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 07.03.

20:15 1,87

(+0,27) 7,6%

(+0,9%p.) 1,19

(+0,22) 21,0%

(+2,7%p.) The Biggest Loser 04.03.

22:18 0,77

(+0,23) 5,7%

(+1,5%p.) 0,22

(+0,08) 7,4%

(+2,5%p.) Markus Lanz 05.03.

22:46 1,55

(+0,20) 13,1%

(+1,2%p.) 0,30

(+0,07) 12,1%

(+2,4%p.) Wer stiehlt mir die Show? 10.03.

20:15 1,94

(+0,31) 7,6%

(+1,0%p.) 1,36

(+0,24) 21,4%

(+2,3%p.) Alles was zählt 06.03.

19:07 2,14

(+0,15) 10,0%

(+0,5%p.) 0,43

(+0,11) 11,7%

(+2,2%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 07.03.

18:50 2,62

(+0,19) 12,4%

(+0,6%p.) 0,31

(+0,09) 8,4%

(+2,1%p.) Alles was zählt 07.03.

19:07 1,81

(+0,11) 8,4%

(+0,3%p.) 0,34

(+0,08) 9,0%

(+1,6%p.)

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;