Mit nur etwas mehr als einer halben Million Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 5,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ist die US-Serie "Based on a True Story" in der vergangenen Woche ziemlich schwach gestartet. An diesem Montag hat ProSieben sogar gleich zwei Folgen der Serie gezeigt, geholfen hat das aber nicht. Die Quoten gingen im Gegenteil sogar noch zurück.

Lediglich 460.000 Menschen sahen sich die erste Folge des Abends an, bei der zweiten Episode ging die Reichweite dann sogar noch auf 430.000 zurück. Beim jungen Publikum entsprach das Marktanteilen in Höhe von 6,2 und 5,3 Prozent. Und auch im weiteren Verlauf bot sich ein bekanntes Bild: Eine neue Folge der "Simpsons" brachte es in der Zielgruppe nur auf 3,8 Prozent, eine Wiederholung lag danach bei 4,2 Prozent. "Quantum Leap" war ab 22:30 Uhr angesichts von 1,5 Prozent erneut ein Totalausfall.

Gute Nachrichten gab es für ProSieben dagegen aus dem Vorabend, der deutlich besser lief als üblich. Das fing schon beim "Simpsons"-Doppel an, das zuletzt auf rund siebeneinhalb Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe kam. An diesem Montag erzielten die beiden Episoden 11,0 und 11,5 Prozent Marktanteil. "Galileo" lockte danach 870.000 Menschen vor die TV-Geräte und war so das reichweitenstärkste ProSieben-Format des Tages, in der Zielgruppe wurden 11,8 Prozent gemessen.

Mehr Glück mit Fiction in der Primetime hatte übrigens ProSiebens Schwestersender Kabel Eins: "The Dark Knight Rises" interessierte 650.000 Personen, 290.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Beim jungen Publikum kam Kabel Eins damit auf ziemlich ansehnliche 6,9 Prozent. Und genau diese 6,9 Prozent erreichte am späten Abend auch "Blade", für Kabel Eins war es also eine sehr erfolgreiche Programmierung.

