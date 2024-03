ProSieben hat am Donnerstagabend mit der traditionell quotenstarken Umstyling-Folge von "Germany's next Topmodel" das TV-Geschehen in der Zielgruppe dominiert. Mit 1,15 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauern fuhr die Model-Castingshow mit Heidi Klum den völlig ungefährdeten Tagessieg ein und trieb den Marktanteil auf fulminante 23,2 Prozent. Alleine gegenüber der Vorwoche konnte sich "GNTM" somit um mehr als fünf Prozentpunkt steigen.

Damit lief's sogar besser als für das Umstyling des Vorjahres. Zugleich lag die Show auf der Quoten-Flughöhe des Staffel-Auftakts, dessen Niveau ProSieben in den zurückliegenden Wochen nicht ganz halten konnte. Auch insgesamt sorgte die Umstyling-Folge für einen Aufwärtstrend: Über eine Viertelmillion Fans konnte "Germany's next Topmodel" in dieser Woche hinzugewinnen, sodass unterm Strich im Schnitt 1,97 Millionen Menschen dabei waren, die für einen Marktanteil von 8,8 Prozent sorgten.

Marktanteils-Trend: Germany's Next Topmodel Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Die Stärke von "Germany's next Topmodel" brachte ProSieben zudem die Tagesmarktführerschaft in der Zielgruppe ein: Mit einem Marktanteil von 12,4 Prozent lag der Sender zweieinhalb Prozentpunkte vor RTL. Mit einer Wiederholung von "Beauty & The Nerd" konnte ProSieben zu später Stunde das Publikum jedoch nur noch bedingt vor der Stange halten: So brach die Reichweite auf nur noch 250.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein, in der Zielgruppe ging der Marktanteil auf 8,8 Prozent zurück.

Allzu starke Konkurrenz musste ProSieben in der Primetime indes nicht fürchten. So gelang keinem anderen Sender um 20:15 Uhr ein zweistelliger Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - auch nicht RTL, wo sich "Achtung Verbrechen!" nach über einem Jahr Pause mit nur 7,6 Prozent Marktanteil schwach zurückmeldete und nur auf Augenhöhe mit Sat.1 lag, das mit dem Quiz "The Floor" ebenfalls 7,6 Prozent erzielte und sich damit gegenüber der Vorwoche stabil zeigte. In der erweiterten Zielgruppe musste sich die RTL-Verbrecherjagd mit nur 6,7 Prozent sogar recht klar hinter Sat.1 einordnen. Dort erzielte "The Floor" gute 7,8 Prozent Marktanteil.

Vox landete mit Blick auf die klassische Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sowohl hinter RTL als auch hinter Vox und kam mit dem Spielfilm "Fast & Furious - Neues Modell. Originalteile." auf einen soliden Marktanteil von 6,5 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;