RTL Super hat am Freitagabend mit zwei Asterix-Filmen starke Quoten eingefahren. So erreichte "Asterix bei den Briten" um 20:15 Uhr bereits 430.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, ehe "Asterix und Kleopatra" schließlich sogar von 540.000 Menschen gesehen wurde. Bemerkenswert: "Asterix und Kleopatra" lockte diesmal ab 21:49 Uhr sogar mehr Asterix-Fans vor den Fernseher als vor einer Woche, wo der Zeichentrickfilm sogar zur besten Sendezeit zu sehen war.

Starke Quoten erzielten beide Filme nun insbesondere in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen: Während "Asterix bei den Briten" auf einen Marktanteil von 3,9 Prozent kam, punktete "Asterix und Kleopatra" im weiteren Verlauf des Abends sogar mit tollen 4,9 Prozent und lag nicht nur weit über dem Senderschnitt, sondern auch vor manch vermeintlich größerem Wettbewerber. Allen voran Kabel Eins war am Freitagabend einmal mehr nur bedingt konkurrenzfähig und erzielte mit seinen Wiederholungen von "Navy CIS: L.A." nur Werte zwischen 2,0 und 2,5 Prozent. RTLzwei wiederum kam mit den Filmen "Elysium" und "Equilibrium" auf Marktanteile von 4,0 und 4,1 Prozent.

ProSieben wiederum setzte am Freitag in der Primetime auf James Bond im Doppelpack und konnte damit zumindest am späten Abend überzeugen. Während "Goldeneye" zunächst bei eher mäßigen 7,6 Prozent Marktanteil verharrte, erreichte "Der Morgen stirbt nie" nach 23 Uhr immerhin 9,1 Prozent in der Zielgruppe. Insgesamt blieben zu diesem Zeitpunkt noch 640.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dran, nachdem "Goldeneye" zunächst von 1,21 Millionen gesehen wurde.

Bei Vox zeigte der Quoten-Trend in der Primetime hingegen nach unten: Dort startete "Goodbye Deutschland" mit 5,8 Prozent schon unspektalulär in den Abend und fiel mit einer weiteren Folge schließlich auf 3,8 Prozent zurück. Die "Vox Nachrichten" enttäuschten nach Mitternacht sogar mit nur 2,3 Prozent. Im Laufe der Nacht drehte der Sender jedoch mit seinen True-Crime-Dokus wieder auf und erzielte schon nach 2 Uhr wieder zweistellige Marktanteile in der Zielgruppe.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;