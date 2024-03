Nach den ziemlich ernüchternden Ergebnissen der deutschen Nationalelf zuletzt ist der Start ins EM-Jahr 2024 aus sportlicher Sicht mit einem 2:0-Sieg über Frankreich geglückt. Nachdem man zuletzt mehr über Trikot-Hersteller und -Farben als über sportliche Aspekte diskutiert hat, kommt das womöglich gerade recht, um doch noch etwas Euphorie vor der Europameisterschaft im eigenen Land zu entfachen. Aus Quotensicht gab's erwartungsgemäß auch nicht viel zu meckern.

So sahen sich am Samstagabend im Schnitt 10,12 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Übertragung im ZDF an, was einem Marktanteil von 39,1 Prozent beim Gesamtpublikum entsprach. In der jüngeren Altersgruppe war der Vorsprung vor der Konkurrenz sogar noch deutlich größer, hier hatte sich in etwa jeder Zweite, der vor dem Fernseher saß und ein lineares Programm einschaltete, fürs ZDF entschieden. 3,07 Millionen 14- bis 49-Jährige sorgten hier für einen Marktanteil von 49,8 Prozent.

Die Berichterstattung drumherum, die das ZDF nur in einem Block ausweist, erreichte 6,07 Millionen Personen, das "heute-journal" in der Halbzeitpause informierte 8,62 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Am späten Abend folgten dann noch die Zusammenfassungen weiterer Länderspiele, hier sank die Reichweite erwartungsgemäß dann sukzessive: Als um 23:20 Uhr die Partie Niederlande - Schottland an der Reihe war, lag die Reichweite noch bei 5,45 Millionen, als es ab 23:49 Uhr um Irland - Belgien ging waren es noch 3,75 Millionen.

Der Fußball-Abend spiegelte sich natürlich in den Tagesmarktanteilen wider, wo das ZDF beim Gesamtpublikum wie auch bei den 14- bis 49-Jährigen auf identische 20,4 Prozent kam und die Konkurrenz weit abhängte. Stärkster Verfolger insgesamt war Das Erste mit 9,7 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen lag RTL auf Platz 2, allerdings mit nur 7,6 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;