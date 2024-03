am 24.03.2024 - 09:06 Uhr

Mehr als 130 Menschen wurden bei einem Anschlag auf eine Konzerthalle nahe Moskau getötet, damit war es einer der schwersten Terroranschläge ind er russischen Geschichte. ARD und ZDF nahmen aus diesem Grund am Samstagabend Sondersendungen ins Programm. Den rund 15-minütigen "Brennpunkt" im Ersten um 20:15 Uhr verfolgten dabei im Schnitt 5,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was zu diesem Zeitpunkt Marktanteilen von 21,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 16,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen entsprach. Die Reichweite lag damit nur minimal niedriger als zuvor bei der "Tagesschau" im Ersten, die 5,28 Millionen Personen verfolgt hatten.

Das ZDF hatte sein "ZDF Spezial" wie üblich bereits am Vorbend im Anschluss an die "heute"-Nachrichten gezeigt. Auch hier konnte die Sondersendung die Reichweite der vorausgehenden Nachrichten weitgehend halten: 3,66 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich "heute" an, 3,51 Millionen waren danach noch beim "ZDF Spezial" vor dem Fernseher. Der Marktanteil belief sich hier auf 18,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 7,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Auch RTL zeigte am Samstagabend um 20:15 Uhr eine Sondersendung - hat sich allerdings für ein anderes Thema entschieden. Dort meldete sich Frauke Ludowig mit einem "Exclusiv Spezial" zur Krebserkrankung, die Prinzessin Kate am Tag zuvor öffentlich gemacht hatte. Aus Quotensicht zahlte sich diese Entscheidung durchaus aus: Mit 2,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern insgesamt, darunter 0,51 Millionen 14- bis 49-Jährige war es bei den Jüngeren die meistgesehene RTL-Sendung des Tages, insgesamt war nur "RTL aktuell" stärker. Der Marktanteil lag bei 8,8 Prozent beim Gesamtpublikum und 10,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Nach 12 Uhr mittags erreichte keine andere RTL-Sendung einen höheren Marktanteil beim jungen Publikum.

Korrektur-Hinweis: In einer ersten Version dieses Textes hieß es, das "Exclusiv Spezial" sei auch insgesamt die meistgesehene RTL-Sendung des Tages gewesen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;