Das Länderspiel im ZDF war mit seinen über zehn Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern am Samstagabend natürlich das Maß der Dinge bei Jung und Alt gleichermaßen, trotzdem gab es auch abseits dessen durchaus was zu holen. Das Erste unterhielt mit dem Krimi "Steirerrausch", der aufgrund des "Brennpunkts" erst um 20:30 Uhr startete, im Schnitt 3,79 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und war damit erster Fußball-Verfolger. Der Marktanteil lag bei guten 14,3 Prozent.

Der Erfolg hielt allerdings nicht den ganzen Abend über an: Als um 21:58 Uhr "Der Irland-Krimi: Das Verschwinden" übernahm, verschwand gleichzeitig auch die Mehrheit des Publikums. Die Reichweite sank auf 1,75 Millionen, der Marktanteil auf 7,7 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden sogar nur 1,4 Prozent Marktanteil erreicht, hier hatte sich auch "Steirerrausch" zuvor mit 4,1 Prozent Marktanteil aber schon schwer getan.

Bei den 14- bis 49-Jährigen war RTL der stärkste Fußball-Verfolger: Das Bühnenprogramm von Sascha Grammel kam dort auf 6,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Ebenfalls 6,9 Prozent erreichte Sat.1 mit dem Film "Ferdinand - Geht STIERisch ab" um 20:15 Uhr - und anders als bei RTL bedeutete das für Sat.1 sogar einen Wert deutlich über dem Senderschnitt. Die Gesamt-Reichweite lag mit 0,87 Millionen allerdings bei Sat.1 ungleich niedriger als bei Grammel, der 2,1 Millionen Menschen erreichte.

Weit über dem Sender-Normalniveau bewegte sich mit Blick aufs junge Publikum am Samstagabend zudem ZDFneo. "Ghostbusters - Die Geisterjäger" erzielte dort um 20:15 Uhr hervorragende 4,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Ghostbusters II" im Anschluss 4,0 Prozent. Insgesamt hatten zunächst 0,57 und dann 0,46 Millionen Menschen eingeschaltet, was beim Gesamtpublikum Marktanteilen von 2,2 und 2,0 Prozent entsprach. Übrigens: Als ZDFneo "Ghostbusters II" mitten in der Nacht ab 2:42 Uhr wiederholte, lag der Marktanteil beim jungen Publikum in der Zeit bis 3 Uhr sogar bei 13,8 Prozent.

Gut lief es auch für Sixx, das um 20:15 Uhr das Finale des "Großen Promibackens", das am Mittwoch schon in Sat.1 zu sehen war, wiederholte. Auch bei Sixx sorgte das Format mit 1,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen nochmal für Freude. Der Disney Channel wusste mit "Findet Nemo" und 1,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe zu überzeugen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;