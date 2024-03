"Kitchen Impossible" gehört seit Jahren zu den größten Erfolg von Vox. Doch in den zurückliegenden Wochen war der Privatsender nicht sonderlich gut damit beraten, die Kochshow mit Tim Mälzer in direkter Konkurrenz zu "Wer stiehlt mir die Show?" bei ProSieben auszustrahlen. Mit teils weniger als acht Prozent Marktanteil lief das Format dadurch seiner Bestform deutlich hinterher. Ohne die Quizshow im Gegenprogramm sah es jetzt hingegen auf Anhieb wieder ungleich besser aus: Erstmals überhaupt in diesem Jahr fuhr "Kitchen Impossible" am Sonntagabend einen zweistelligen Marktanteil ein.

Mit durchschnittlich 500.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erreichte die Vox-Show einen sehr guten Marktanteil von 10,2 Prozent. Alleine im Vergleich zur Vorwoche zog der Wert um fast zweieinhalb Prozentpunkte an. Insgesamt fiel die Reichweite von "Kitchen Impossible" jedoch kaum höher aus als zuletzt: 960.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren diesmal mit dabei. Knapp eine halbe Million blieben im Anschluss noch dran, um "Prominent!" zu sehen, das in der Zielgruppe allerdings mit gerade mal 4,2 Prozent Marktanteil einige Probleme hatte.

Marktanteils-Trend: Kitchen Impossible

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Ungleich besser lief es für Vox indes am Vorabend: Dort erreichte schon das Magazin "Auto Mobil" im Schnitt 1,03 Millionen Menschen sowie einen Marktanteil von 10,9 Prozent in der Zielgruppe, ehe auch "Einmal Camping, immer Camping" sowie "Ab ins Bett!" mit Werten von 10,5 und 9,7 Prozent jeweils deutlich über dem Senderschnitt lagen. Die Garten-Soap war mit insgesamt 1,48 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern zudem die meistgesehene Vox-Sendung der Woche.

Bei Kabel Eins kann man dagegen mit der eigenen Performance vom Sonntagabend nicht zufrieden sein - allerdings zeigte der Sender auch bloß eine Wiederholung seiner Dokusoap "Willkommen bei den Reimanns". Damit erreichte man letztlich nur 550.000 Personen sowie einen Marktanteil von 2,6 Prozent in der Zielgruppe. Im weiteren Verlauf des Abends tat sich dann auch "Abenteuer Leben am Sonntag" mit 3,6 Prozent recht schwer. Immerhin: James Bond sorgte tagsüber zumindest für einen kurzzeitigen Aufschwung und kam mit dem 007-Streifen "In tödlicher Mission" am Nachmittag auf gute 6,2 Prozent sowie insgesamt 730.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

