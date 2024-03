am 25.03.2024 - 09:35 Uhr

"Schwiegertochter gesucht" hat sich am Sonntag von seinem Quoten-Tief der Vorwoche ein wenig erholen können. Ein Erfolg ist die Kuppelshow, die inzwischen von Angela Finger-Erben moderiert wird, aber weiterhin nicht, denn der Marktanteil lag in der Zielgruppe mit 8,4 Prozent erneut deutlich unter dem Senderschnitt. Immerhin: Binnen Wochenfrist zog der Wert um über zwei Prozentpunkte an, insgesamt waren nun im Schnitt 1,60 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dabei.

Aus dem Vorlauf machte "Schwiegertochter gesucht" damit erneut zu wenig, denn im Vorfeld brachte es "RTL aktuell" noch auf 3,14 Millionen Personen und einen Marktanteil von 14,5 Prozent in der Zielgruppe. Auch "Exclusiv - Weekend" schlug sich zuvor mit 11,5 Prozent sowie insgesamt 1,81 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer besser als die Kuppelshow.

Deutlich gefragter war am Vorabend hingegen Sat.1, wo "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" ihre Rekordjagd fortsetzte und einen neuerlichen Staffel-Bestwert verzeichnete. Durchschnittlich 2,49 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die Vermissten-Suche ab 18:55 Uhr, darunter 470.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe lag der Marktanteil bei 10,1 Prozent, also deutlich über dem Senderschnitt. Und auch bei den 14- bis 59-Jährigen bewegte sich der Marktanteil mit 10,5 Prozent sehr deutlich im grünen Bereich.

Gute Vorabend-Quoten fuhr daneben auch ProSieben ein: Nachdem "Galileo X-Plorer" erst in der vorigen Woche einen Rekord aufstellte, lief es für die Reportage-Reihe auch diesmal wieder mit 10,2 Prozent gut. Insgesamt schalteten ab 19:05 Uhr im Schnitt 960.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Zudem schnitt im Vorfeld auch "Galileo Stories" deutlich besser ab als gewöhnlich: Mit 10,6 Prozent erreichte das Magazin in der Zielgruppe seinen höchsten Marktanteil seit Mitte Dezember.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;