Nachdem nun auch für die letzte Ausgabe von "Wer stiehlt mir die Show?" die endgültig gewichteten Quoten vorliegen - hier gab es nochmal einen nachträglichen Aufschlag um 180.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil bei den 14- bsi 49-Jährigen erhöhte sich um 0,7 Prozentpunkte auf 20,3 Prozent - lässt sich eine positive Staffelbilanz ziehen.

Im Schnitt erreichten die sechs neuen Folgen diesmal 2,02 Millionen Menschen - 90.000 weniger als bei der vorangegangenen Staffel im Herbst, allerdings auch 120.000 mehr als genau ein Jahr zuvor bei Staffel 5. In diesen Zahlen sind zeitversetzte Abrufe etwa über Joyn nicht enthalten, sie bilden also nur lineare Nutzung, zeitversetzte Nutzung etwa durch Festplattenrekorder ab, neuerdings werden auch Livestreams aus den Mediatheken hinzugezählt, die aber nur eine untergeordnete Rolle spielen.

Über die Jahre zeigt sich jedenfalls bei "Wer stiehlt mir die Show?" eine sehr stabile Reichweitenentwicklung, obwohl die gesamte lineare TV-Nutzung merklich nachlässt - woraus dann wiederum steigende Marktanteile für "Wer stiehlt mir die Show" resultieren. Im Schnitt waren es diesmal 21,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Bei identischer Reichweite in dieser Altersgruppe 1,6 Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor.

Reichweiten-Entwicklung "Wer stiehlt mir die Show?"

Reichweite ab 3

Reichweite 14-49





In die Top 10 der größten Nachgewichtungen in der Woche vom 11.-17.3., hat es das Staffelfinale von "Wer stiehlt mir die Show?" unterdessen nicht geschafft. Sie wird wie üblich angeführt von der "heute-show", die um 700.000 auf 4,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zulegt, das "ZDF Magazin Royale" - bzw. eher "Richter Ralf Richter" sammelte nachträglich etwa halb so viel Publikum ein. Der Münster-"Tatort" ist unterdessen nicht nur linear aus Quotensicht eine Klasse für sich, sondern auch zeitversetzt so gefragt wie kaum ein anderer Krimi: Hier zog die Reichweite nachträglich noch um fast 600.000 auf 13,32 Millionen an.

Ebenfalls in den Top 10 taucht die ZDF-Serie "RESET - Wie weit willst du gehen?" auf - allerdings nur mit einer der sechs Episoden, die noch 230.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer einsammelte. Bei den übrigen fünf Folgen lag der Aufschlag zwischen 150.000 und 180.000. Am steilen Abwärstrend im Verlauf der drei Abende änderte sich dadurch nichts. Die zeitversetzte Nutzung über die ZDF-Mediathek ist hier aber nicht berücksichtigt und ist für die endgültige Beurteilung über Erfolg oder Misserfolg natürlich ein mitentscheidender Faktor.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 15.03.

22:29 4,27

(+0,70) 19,7%

(+2,0%p.) 1,10

(+0,33) 21,1%

(+4,2%p.) Tatort: Unter Gärtnern 17.03.

20:16 13,32

(+0,59) 41,3%

(+0,2%p.) 2,32

(+0,20) 30,3%

(+0,9%p.) ZDF Magazin Royale 15.03.

23:02 2,05

(+0,37) 11,8%

(+1,5%p.) 0,78

(+0,24) 18,4%

(+4,1%p.) Let's dance 15.03.

20:14 3,93

(+0,36) 17,7%

(+0,7%p.) 0,98

(+0,19) 19,8%

(+2,3%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 14.03.

20:14 1,95

(+0,25) 7,9%

(+0,7%p.) 1,14

(+0,21) 20,4%

(+2,5%p.) RESET - Wie weit willst du gehen? 13.03.

20:15 2,01

(+0,23) 7,6%

(+0,6%p.) 0,24

(+0,03) 4,2%

(+0,2%p.) Der Bozen-Krimi: Mein ist die Rache 14.03.

20:15 7,45

(+0,23) 28,0%

(-0,3%p.) 0,41

(+0,05) 7,1%

(+0,4%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 14.03.

18:48 2,67

(+0,22) 13,2%

(+0,8%p.) 0,40

(+0,10) 11,7%

(+2,3%p.) Der Staatsanwalt 15.03.

20:15 5,39

(+0,21) 20,1%

(-0,2%p.) 0,41

(+0,05) 7,6%

(+0,4%p.) Die Anstalt 12.03.

22:46 1,88

(+0,20) 13,0%

(+0,9%p.) 0,35

(+0,08) 11,9%

(+2,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 11.03.-17.03.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Die Privatfernseh-Sendung mit der höchsten zeitversetzten Nutzung war wieder "Let's Dance", das 360.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer einsammeln konnte. In der Zielgruppe betrug der Marktanteils-Aufschlag stolze 2,3 Prozentpunkte, womit man zumindest an der 20-Prozent-Marke schnupperte. Bei "Germany's Next Topmodel" wurde diese Hürde nachträglich sogar noch übersprungen. Bei Sat.1 kann man sich unterdessen darüber freuen, dass sich "Big Brother"-Entscheidungsshow vom 11.3. nachträglich noch deutlich um 1,9 Prozentpunkte auf 8,7 Prozent Marktanteil steigern konnte.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 15.03.

22:29 4,27

(+0,70) 19,7%

(+2,0%p.) 1,10

(+0,33) 21,1%

(+4,2%p.) ZDF Magazin Royale 15.03.

23:02 2,05

(+0,37) 11,8%

(+1,5%p.) 0,78

(+0,24) 18,4%

(+4,1%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 14.03.

20:14 1,95

(+0,25) 7,9%

(+0,7%p.) 1,14

(+0,21) 20,4%

(+2,5%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 14.03.

18:48 2,67

(+0,22) 13,2%

(+0,8%p.) 0,40

(+0,10) 11,7%

(+2,3%p.) Let's dance 15.03.

20:14 3,93

(+0,36) 17,7%

(+0,7%p.) 0,98

(+0,19) 19,8%

(+2,3%p.) Die Anstalt 12.03.

22:46 1,88

(+0,20) 13,0%

(+0,9%p.) 0,35

(+0,08) 11,9%

(+2,1%p.) Big Brother 11.03.

22:55 0,66

(+0,13) 5,4%

(+0,9%p.) 0,23

(+0,06) 8,7%

(+1,9%p.) Das große Promibacken 13.03.

20:15 1,90

(+0,18) 8,2%

(+0,5%p.) 0,61

(+0,12) 11,9%

(+1,7%p.) Late Night Berlin - Mit Klaas Heufer-Umlauf 12.03.

22:44 0,49

(+0,07) 3,5%

(+0,4%p.) 0,24

(+0,06) 8,2%

(+1,6%p.) Maischberger 13.03.

22:52 1,61

(+0,13) 13,1%

(+0,5%p.) 0,17

(+0,04) 6,9%

(+1,4%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 11.03.-17.03.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;