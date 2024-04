Nachdem es zwischenzeitlich schon so ausgesehen hatte, als würde die neue Quizshow "The Floor" für Sat.1 noch zu einem Problemfall, fällt die Staffelbilanz letztlich nun doch ziemlich erfreulich aus. Zum Finale steigerte sich die von Matthias Opdenhövel präsentierte Sendung zumindest beim jungen Publikum nochmal auf einen neuen Bestwert. So erreichte die Sendung starke 9,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - nochmal 1,2 Prozentpunkte mehr als beim bisherigen Staffelrekord, der eine Woche zuvor aufgestellt worden war.

Insgesamt hatten 1,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet, damit lag die Gesamt-Reichweite auf dem höchsten Wert seit der Auftaktshow. Und auch in der erweiterten Zielgruppe 14-59 wurde mit einem Marktanteil von 8,1 Prozent der Sat.1-Senderschnitt deutlich übertroffen. Der Ausrutscher in Woche 2, als der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf unter 5 Prozent gefallen war, ist damit wohl tatsächlich vor allem der Fußball-Konkurrenz zuzuschreiben.

Marktanteils-Trend: The Floor Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Mit der Marktführung in der Zielgruppe hatte Sat.1 zwar nichts zu tun, auch die ging am Donnerstagabend aber wie gewohnt nach Unterföhring. ProSieben erzielte mit "Germany's Next Topmodel" 18,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt hatten 1,65 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet. Damit bewegte sich das Format auf dem üblichen Niveau, wenn man von der Auftakt- sowie der Umstyling-Folge absieht, die noch deutlich besser liefen. "GNTM" kommt zudem auf eine überdurchschnittlich hohe zeitversetzte Nutzung, was die Marktanteile im Nachhinein jeweils noch einmal deutlich ansteigen lässt.

RTLzwei hatte mit seinem Show-Abend hingegen weniger Glück. "Genial daneben" büßte nach dem Quotenschub in der vergangenen Woche wieder ordentlich Marktanteil ein, lag mit 4,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen aber noch im grünen Bereich. 610.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu. Die Probleme begannen danach: Die zweite "Glücksrad"-Folge mit Guido Cantz musste sich mit nur noch 3,4 Prozent Marktanteil zufrieden geben, ein Abschlag von 1,7 Prozentpunkten im Vergleich zur Vorwoche. Auch die Reichweite sank deutlich auf 0,45 Millionen. Noch schlechter erging es im Anschluss "Nightwash", das nicht über 2,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hinaus kam. Die Reichweite halbierte sich im Vergleich zum Auftakt eine Woche zuvor beinahe auf 0,18 Millionen.

Eher ernüchternd verlief der Abend auch für Kabel Eins, wo "Achtung Abzocke" mit 3,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen deutlich hinter einstigen Erfolgen zurückblieb. 0,61 Millionen Menschen sahen hier im Schnitt zu. Ungleich besser fuhr da Vox mit seinem Film-Abend: "Fluch der Karibik" überzeugte mit einem starken Marktanteil von 10,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Gesamt-Reichweite belief sich auf 1,34 Millionen. "Hellboy 2" lief am späten Abend mit 9,3 Prozent Marktanteil (14-49) ebenfalls gut.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;