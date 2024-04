Nachdem "Die Küchenschlacht" im Nachmittagsprogramm des ZDF schon am Dienstag mit einem Marktanteil von 20,6 Prozent beim Gesamtpublikum auf Rekordniveau lag, wurde dieses am Donnerstag nochmal deutlich übertroffen: Satte 21,3 Prozent Marktanteil erzielte die neueste Ausgabe und erreichte im 17. Jahr ihres Bestehens damit einen neuen Bestwert. Die absolute Reichweite lag zwar schon einmal höher, mit im Schnitt 1,81 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern landete die Ausgabe aber trotzdem im Top25-Ranking aller bisher gezeigten Folgen.

Bemerkenswert auch, wie erfolgreich "Die Küchenschlacht" selbst beim jungen Publikum war: In der Altersgruppe 14-49 erreichte die Sendung stolze 10,2 Prozent Marktanteil und schaffte es damit besser, generationsübergreifend zu funktionieren als im Anschluss "Bares für Rares". Das war mit 2,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern beim Gesamtpublikum mit einem Marktanteil von 23,7 Prozent noch erfolgreicher, stand bei den 14- bis 49-Jährigen mit 7,9 Prozent Marktanteil aber etwas schwächer da.

So herausragend die Quoten fürs ZDF am Nachmittag waren, so blass blieb man diesmal in der Primetime. Immerhin: "Mandat für Mai" verlor im Vergleich zur Vorwoche nicht noch einmal an Boden, mit zunächst 2,91 und dann 2,83 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und Marktanteilen von 11,6 und 11,0 Prozent für die beiden vorerst letzten Folgen lag man aber fürs erfolgsverwöhnte ZDF auf unterdurchschnittlichem Niveau. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 5,2 und 4,5 Prozent Marktanteil erzielt.

Die klare Marktführung ging hier stattdessen ans Erste, wo der neue Zweiteiler aus der "Lost in Fuseta"-Reihe mit 5,95 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern einen sehr vielversprechenden Auftakt feierte. Der Marktanteil belief sich auf sehr gute 23,5 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen war der Krimi hingegen weniger gefragt, hier waren nicht mehr als 5,1 Prozent Marktanteil drin.

Eine schlechte Nachricht gab's unterdessen noch von ZDFneo: Die neue Show "Neo Tropic Tonight" wollten bei ihrer Premiere um 23 Uhr im Schnitt nur rund 50.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sehen. Der Marktanteil lag bei nur 0,4 Prozent beim Gesamtpublikum, 0,9 Prozent wurde bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt. Eine Wiederholung um Mitternacht sahen dann noch rund 20.000 Personen, was 0,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 0,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen entsprach. Die neue Show konnte aber auch nicht auf einen guten Vorlauf bauen: Eine Wiederholung von "Neo Ragazzi" blieb um 22:15 Uhr bei nur 0,6 Prozent Marktanteil bei Jung und Alt hängen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;