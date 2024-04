am 05.04.2024 - 09:37 Uhr

RTL kann mit seinem Investigativ-Abend am Donnerstag zufrieden sein. Das "Team Wallraff", das sich diesmal Missständen bie Reinigungsfirmen annahm, erreichte ab 20:15 Uhr im Schnitt 1,66 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Marktanteile lagen mit 6,7 Prozent beim Gesamtpublikum, 10,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 9,0 Prozent in der erweiterten Zielgruppe 14-59 auf einem zumindest soliden Niveau.

Erfreulich ist aber vor allem, wie gut sich am späten Abend dann noch "Stern Investigativ" schlug. Mit seinen Recherchen im Reichsbürger-Milieu erreichte man ab 22:35 Uhr fast ebenso viele 14- bis 49-Jährige wie "Team Wallraff" um 20:15 Uhr (0,48 zu 0,52 Millionen). Zu späterer Stunde fiel der Marktanteil dadurch mit 15,3 Prozent signifikant höher aus. Bei den 14- bis 59-Jährigen wurden 11,9 Prozent Marktanteil erzielt, insgesamt hatten im Schnitt 0,99 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Sendung verfolgt.

Davon profitierte auch das "RTL Nachtjournal", das um Mitternacht den Marktanteil sogar noch weiter auf 18,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen steigern konnte. Im Schnitt 780.000 Personen informierten sich hier nochmal über die Geschehnisse des Tages. Zwischen den beiden Investigativ-Sendungen hielt sich um 22:15 Uhr auch "RTL direkt" gut, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag mit 10,0 Porzent in etwa auf dem Niveau des Vorlaufs. Insgesamt hatten 1,29 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet.

Und auch die meistgesehene RTL-Sendung des Tages kam übrigens aus dem Info-Bereich und hieß "RTL aktuell": Am Vorabend sahen fast drei Millionen Menschen zu, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 16,6 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen bei 20,2 Prozent. Alles in allem also ein überaus erfolgreicher journalistischer Abend bei RTL.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;